Trump acusa a Europa de "querer provocar la Tercera Guerra Mundial": "Si no llegamos a un acuerdo, esto puede acabar mal"

Donald Trump ha acusado a Europa de intentar provocar una Tercera Guerra Mundial. Ha expresado su preocupación por las alianzas que la Unión Europea ha formado para prepararse ante la incertidumbre global, sugiriendo que podrían llevar a un conflicto mundial. Además, ha amenazado a países de la OTAN que no cumplen con el objetivo de invertir el 2% del PIB en Defensa, afirmando que no los defenderá si no cumplen con ello. Entre los países que no cumplen con este requisito se encuentra España.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado a Europa de querer provocar una Tercera Guerra Mundial. "He visto lo que ha pasado en Europa y, de verdad, que esto puede acabar en la Tercera Guerra Mundial si no llegamos a un acuerdo", ha sostenido el republicano esta tarde en relación a las alianzas con las que ha reaccionado la Unión Europea para prepararse ante el escenario de incertidumbre que se vive actualmente en el tablero mundial.

Unas alianzas para fortalecer su plan de rearme que sirven para protegerse de Donald Trump y Vladímir Putin a las que, aparte de los países miembros de la organización europea, también se han sumado Canadá, Reino Unido, Noruega, Islandia y Turquía. "De verdad que puede acabar en una guerra mundial", ha agregado el presidente de Estados Unidos, quien ha apuntado directamente a Bruselas.

Estas palabras del presidente estadounidense llegan el mismo día que ha amenazado a Rusia y también a la OTAN, concretamente a aquellos países que no cumplen con el objetivo establecido por la organización del Tratado del Atlántico Norte de tener una inversión en Defensa del 2% del PIB y lo ha justificado asegurando que es de "sentido común" que no vaya a defenderlos porque, si "EEUU estuviera en problemas" no cree que puedan defenderles.

"Creo que es de sentido común, ¿no? Si no pagan, no voy a defenderlos. No, no voy a defenderlos. Si EEUU estuviera en problemas y los llamamos, ¿crees que van a venir a protegernos? Se supone que deben hacerlo. No estoy muy seguro", ha manifestado.

Esta advertencia es importante, ya que, de los 32 países que conforman la OTAN, hay ocho que no cumplen con la inversión del 2% en Defensa y, entre ellos, está España. "Si no pagan, no voy a defenderlos", se ha mostrado claro.