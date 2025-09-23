Trump cambia de postura y dice que Ucrania puede recuperar el territorio ocupado por Rusia

Reunión de Donald Trump con Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

¿Qué ha dicho? "Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable", ha asegurado Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha modificado su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora afirmando que Ucrania, con el respaldo de la Unión Europea y particularmente de la OTAN, está en condiciones de ganar la guerra y recuperar los territorios ocupados. Trump ha expresado que, con tiempo y apoyo financiero, recuperar las fronteras originales es una opción viable, subrayando los "problemas económicos" de Rusia. Este cambio se produce tras una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU, donde discutieron las últimas novedades del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido este martes un cambio de postura sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora Trump defiende que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", ha afirmado en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump ha vuelto a incidir en los "problemas económicos" de Rusia, asegurando que queda poco para que la población se dé cuenta "de la verdadera naturaleza de esta guerra". "Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá", ha aseverado, agregando que "es el momento" de que Kyiv actúe.

El radical cambio de postura se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el mandatario le habría informado de las últimas novedades en el frente.