Iñaki López responde a la amenaza arancelaria de Trump: "¿Sabéis quién no llega al 5% de inversión en defensa? EEUU"

"Trump nos amenaza con cosas que no puede hacer", reacciona Iñaki López en este vídeo ante la amenaza a España si no alcanza el 5% en gasto en defensa y afirma: "Cualquier día nos amenaza con echarnos de la Super Bowl".

Donald Trump sigue con el foco puesto en España, a la que ha amenazado con aranceles en el caso de que no llegue al 5% del PIB en gasto de defensa. Desde la Unión Europea, sin embargo, le recuerdan que este tipo de medidas pasan por Bruselas.

"Es una fijación que es un tanto absurda", opina Juande Colmenero, que señala en el vídeo sobre estas líneas que "muchos de los países de la Unión Europea no llegan al 5%".

El periodista considera que "el problema es que el presidente en esta ocasión ha dicho abiertamente que no quiere llegar". Por ello, apunta que este enfrentamiento se limita al plano dialéctico y "no creo que llegue a más".

"¿Sabéis quién no llega al 5% en inversión en armamento? Estados Unidos", comenta por su parte Iñaki López, que ironiza con que Trump "nos amenaza con cosas que no puede hacer": "Cualquier día nos va a amenazar con echarnos de la Super Bowl".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.