Juicio al fiscal general, en directo | García Ortiz se la juega en una semana clave: hablan los periodistas que informaron sobre el correo filtrado

El contexto Este martes se reanuda el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la declaración de cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juicio al fiscal general se reanuda
