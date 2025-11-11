Juicio al fiscal general, en directo | García Ortiz se la juega en una semana clave: hablan los periodistas que informaron sobre el correo filtrado

El juicio al fiscal general se reanuda

El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.