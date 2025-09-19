Ahora

En Hungría

Orbán copia a Trump y declarará "organización terrorista" al movimiento antifascista 'Antifa'

¿Qué ha dicho? "Me alegré de la decisión del presidente americano y voy a proponer que hagamos lo mismo aquí, en Hungría", ha aseverado el presidente húngaro.

Viktor Orbán, presidente de HungríaViktor Orbán, presidente de HungríaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Viktor Orbán tiene como amigo a Donald Trump y, para proseguir con su relación, aplica las mismas medidas en Hungría que el republicano realiza en Estados Unidos. Y la última prueba de ello es declarar como "organización terrorista" al movimiento antifascista del país europeo.

El primer ministro húngaro ha anunciado este viernes que propondrá declarar como "organización terrorista" al movimiento antifascista 'Antifa', copiando así el movimiento que Trump ha realizado en Estados Unidos. "Me alegré de la decisión del presidente americano y voy a proponer que hagamos lo mismo aquí, en Hungría", ha explicado Orbán a la radio pública Kossuth.

El jefe de Gobierno húngaro ha afirmado que en Hungría "ha llegado el momento de que, siguiendo el ejemplo estadounidense, califiquemos a organizaciones como 'Antifa' como organizaciones terroristas".

Ademñas, Orbán ha aludido, sin nombrarla, a la italiana Ilaria Salis, que en 2023 fue acusada en Hungría de agredir a tres participantes de una marcha neonazi y estuvo en prisión preventiva. Una mujer que, en las elecciones europeas del junio de 2024, logró un escaño en el Parlamento Europeo, con lo que obtuvo inmunidad parlamentaria, y así se libró de la cárcel húngara.

Ahora, el presidente húngaro, en clara alusión al caso del febrero de 2023, dijo que (los antifascistas) "llegaron a Hungría y golpearon a personas pacíficas en la calle. Luego se han convertido en diputados del Parlamento Europeo y desde allí dan lecciones a Hungría sobre el Estado de derecho". En octubre de 2024 el Gobierno húngaro pidió al Parlamento Europeo levantar la inmunidad de Salis y se espera que la Eurocámara vote sobre el caso la semana próxima.

Eso sí, distintos expertos legales ven con escepticismo una posible designación como "organización terrorista" porque 'Antifa' no es una organización con líderes, miembros y estructura, sino un conjunto difuso de grupos e ideas antifascistas que actúan de forma descentralizada y autónoma.

Las 6 de laSexta

  1. Israel cierra una de las dos salidas de Ciudad de Gaza con cientos de miles de palestinos en el interior
  2. España entra en la investigación por el genocidio en Gaza: ¿puede lograr la Fiscalía que Netanyahu sea condenado como criminal de guerra?
  3. La jueza de la DANA pide a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones del Cecopi
  4. La Guardia Civil confirma la autenticidad de los audios de Koldo y Santos Cerdán sobre el reparto de comisiones ilegales
  5. Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críticas
  6. Se buscan espías para el MI6: el servicio de inteligencia británico activa un portal en la 'dark web' para reclutar agentes