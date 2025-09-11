La OTAN cree que varios drones rusos se dirigían a un aeropuerto de Polonia desde el que se envían armas a Ucrania

Los detalles Gran parte del suministro de armas occidentales para Ucrania se gestiona a través del aeropuerto de Rzeszów, en el sureste de Polonia. La trayectoria de algunos de los drones apunta a un ataque contra ese punto.

La OTAN sospecha que al menos cinco de los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco tenían el objetivo de atacar el aeropuerto de Rzeszów, un importante centro logístico para el envío de armas a Ucrania. Según 'Der Spiegel', este aeropuerto es clave en la distribución de suministros militares occidentales. Aviones de combate holandeses F-35 derribaron tres drones, mientras que otro se estrelló. Las fuerzas armadas alemanas detectaron la incursión y compartieron datos con la OTAN, aunque no usaron sus baterías Patriot. Este incidente ha llevado a Polonia a invocar el Artículo 4 del Tratado de la Alianza. Moscú niega un ataque intencionado, pero Zelenski lo considera deliberado.

La OTAN sospecha que al menos cinco de los drones rusos que vulneraron el espacio aéreo polaco en la madrugada del miércoles tenían como objetivo el aeropuerto de Rzeszów, situado en el sureste de Polonia y que opera como centro logístico desde el que se envían armas a Kyiv. Así lo avanza el medio alemán 'Der Spiegel', que señala que ese es uno de los puntos de tránsito más importantes para el envío de armas y otros equipos militares a Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa, gran parte de los suministros de armas occidentales para apoyar a Ucrania se gestionan a través de ese aeropuerto. Y dada la trayectoria de cinco de los drones, era de esperar un ataque contra ese centro logístico, según fuerzas de la OTAN. Aviones de combate holandeses del tipo F-35, que apoyan la defensa aérea en Polonia por encargo de la Alianza, derribaron al menos tres de ellos y, según las primeras investigaciones, otro se estrelló.

Las fuerzas armadas alemanas, que protegen con dos baterías Patriot el centro de suministro de armas contra ataques aéreos, detectaron temprano a través de los radares la incursión de los drones en el espacio aéreo polaco y compartieron los datos con la red de defensa aérea de la OTAN. Las unidades de fuego de los sistemas alemanes no se utilizaron en la operación, según precisa el semanario alemán.

La violación del espacio aéreo polaco con drones rusos ha provocado el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra y ha llevado a Polonia a invocar el Artículo 4 del Tratado de la Alianza, que llama a sus miembros a realizar consultas. Aunque anteriormente ya habían caído drones rusos en territorio de países de la OTAN vecinos a Ucrania, es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a derribarlos.

Moscú, por su parte, asegura que no planeaba atacar objetivos en territorio de Polonia, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostiene que fue un ataque deliberado.