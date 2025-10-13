La emoción de los rehenes liberados por Hamás al reencontrarse con sus familias

¿Por qué es importante? Hamás cumple con el acuerdo y libera a los 20 rehenes con vida, que han vuelto a Israel. La Cruz Roja ha sido la encargada de llevar a cabo los traslados desde distintos puntos de Gaza.

Hamás ha liberado a 20 rehenes que mantenía desde los ataques del 7 de octubre de 2023. La Cruz Roja facilitó su traslado desde Gaza hasta las fuerzas israelíes, permitiendo su regreso a casa. Las emotivas reuniones con sus familias, tras dos años de cautiverio, estuvieron llenas de abrazos y lágrimas. Entre los liberados, Eitan Mor se reunió con sus padres, destacando el papel de su padre en el Foro de la Esperanza. Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman también se reencontraron. Tras chequeos médicos, los rehenes fueron llevados a hospitales en Israel. El presidente Trump y el primer ministro Netanyahu se reunieron con las familias, y Trump presentará su plan de paz en Egipto.

Hamás ha cumplido con lo pactado y ha liberado a los 20 rehenes con vida que Hamás retenía desde los ataques del 7 de octubre de 2023. La Cruz Roja ha sido la encargada de llevar a cabo los traslados desde distintos puntos de Gaza hasta llevarlos con las fuerzas israelíes, que les han llevado de vuelta a casa.

Tras esto, se han difundido imágenes del emocionante momento en el que se han podido reencontrar con sus familiares dos años después de haber sido secuestrados. Abrazos, llantos y mucha alegría ha protagonizado este momento en el que han vuelto a verse.

Entre ellos se encontraba Eitan Mor, que se ha fundido en un gran abrazo con sus padres. Precisamente, su progenitor es el fundador del Foro de la Esperanza, que agrupa a familias que han luchado durante todo este tiempo para que se produzca este momento.

Uno de los casos más llamativos es el de los dos hermanos gemelos Gali y Ziv Berman, quienes se han vuelto a ver por primera vez después de que ambos fueran secuestrados y mantenidos en cautividad por separado.

Varios más han podido hablar por videoconferencia con sus familiares, una vez han sido ya tratados por los servicios médicos, que han destacado el "buen estado" de todos ellos.

Asimismo, están los que han acudido a las redes sociales para celebrar la vuelta con vida de sus allegados. La familia del rehén Eitan Mor, que se había mostrado muy crítica con los acuerdos de negociación anteriores, ha agradecido a las autoridades israelíes y a Trump que hayan hecho posible el regreso de todos ellos.

Después de los primeros chequeos médicos en instalaciones improvisadas en áreas cercanas a Gaza, los rehenes liberados han sido trasladados a hospitales situados en el centro de Israel, en donde está previsto que terminen de reunirse con el resto de sus familiares.

Reunión con las víctimas

El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se han reunido con familiares de las víctimas y con personas que durante estos más de dos años fueron rehenes de Hamás, antes de que el primero intervenga en la Knesset, el Parlamento israelí.

Está previsto que el presidente Trump se desplace después de su discurso ante el Parlamento hasta un centro médico en la ciudad de Ramat Gan, en donde serán tratados diez de los rehenes liberados este lunes, según 'The Times of Israel'.

Posteriormente, Trump viajará hasta la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se representará la rúbrica de su plan de paz para Gaza ante la presencia de una veintena de líderes internacionales, entre ellos el propio Netanyahu.