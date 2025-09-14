Polonia reconoce que la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo fue una falsa alarma

¿Qué han dicho? Las autoridades del país han informado este domingo de que todo se produjo por un eco en sus radares.

Las autoridades polacas informaron que las sirenas que alertaron a las Fuerzas Armadas por la supuesta entrada de un dron ruso resultaron ser una falsa alarma, atribuida a un falso eco en los radares. La tensión en las fronteras europeas, especialmente en Polonia, es elevada, lo que llevó al primer ministro Donald Tusk a declarar una alerta máxima. Simultáneamente, Rumanía desplegó cazas F-16 por otro supuesto dron en su espacio aéreo, detectado sobre una zona deshabitada cerca de Ucrania antes de desaparecer del radar. Estos incidentes, reales o no, son comunes, evidenciando la presión de Rusia sobre Europa.

Las autoridades de Polonia han informado este domingo que las sirenas que abrían puesto en alerta a las Fuerzas Armadas este sábado por la entrada de un dron ruso a última hora del sábado habría sido una falsa alarma.

Los supuestos drones rusos no existieron realmente y explican que fue un falso eco en sus radares. La tensión en las fronteras europeases tan elevada, sobre todo en la polaca, que el propio primer ministro del país, Donald Tusk, escribió en X que la alerta por la incursión de estas supuestas bombas era "máxima".

Al mismo tiempo que saltaba la alarma en Polonia, Rumanía desplegaba cazas F-16 por otra supuesta entrada de un dron en su espacio aéreo durante un ataque contra infraestructuras en zona ucraniana cercano a la frontera común.

Según comunicó el Ministerio de Defensa de Rumanía, el dron fue detectado alrededor de las 18:23 hora local sobre una zona deshabitada del distrito de Tulcea, situada a unos 20 kilómetros de Ucrania. Poco después de su detección, el objeto desapareció del radar.

Este tipo de incidentes, con falsa alarma o no, son algo habitual en los últimos meses. Parece que Rusia trata de tantear a las fuerzas europeas, como Polonia, donde han caído varios drones sobre localidades.