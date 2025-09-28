Rusia desata "un auténtico infierno" en Kyiv con el lanzamiento de 600 drones: hay cuatro muertos y más de 70 heridos

¿Qué ha pasado? El ataque ha durado más de 12 horas y ha sido confirmado por el propio Ministerio de Defensa ruso, que ha alegado que trataba de acabar con instalaciones militares pese a que las bombas han caído sobre estructuras civiles.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania, ejecutando uno de los mayores bombardeos desde el inicio del conflicto, que ha dejado al menos cuatro muertos y más de 70 heridos. El ataque, que duró más de 12 horas, involucró el uso de más de 600 drones, 40 misiles y misiles balísticos, afectando tanto a instalaciones militares como a estructuras civiles, según confirmó el Ministerio de Defensa ruso. La devastación se extiende más allá de la capital, con distritos completamente destruidos. Los bomberos trabajan sin descanso para controlar las llamas, mientras que Polonia ha cerrado parcialmente su espacio aéreo por temor a ataques. Las escenas de destrucción y testimonios de supervivientes reflejan la gravedad de la situación.

Rusia no cesa en sus constantes ataques contra Ucrania. El Ejército de Vladímir Putin ha lanzado este domingo por la noche uno de los mayores ataques a Kyiv desde que comenzara el conflicto bélico dejando cuatro muertos a su paso y más de 70 heridos. Cifras que probablemente irán subiendo en las próximas horas.

El bombardeo, en el que se han más de 600 drones, más de 40 misiles y también misiles balísticos, ha afectado a otras zonas más allá de la capital y un distrito de las afueras ha quedado totalmente destruido, también la vida de sus vecinos. Un ataque masivo ruso que ha durado más de 12 horas y que ha sido confirmado por el propio Ministerio de Defensa ruso, que ha alegado que trataba de acabar con instalaciones militares pese a que las bombas han caído sobre estructuras civiles.

"He sufrido lesiones en la cabeza, el pecho y las manos. Me lastimé con fragmentos de vidrio", cuenta a laSexta con la mirada perdida un ciudadano alcanzado en uno de los bombardeos. "Había humo. Empecé a bajar y luego vi a un vecino corriendo por las escaleras con una linterna, así que lo seguí. Si no lo hubiera hecho, habría muerto allí", cuenta otra mujer herida que se encontraba en su domicilio.

"Un auténtico infierno"

Otro superviviente, entre los escombros, asegura que ha sido "un auténtico infierno". Todo ello rodeado de la destrucción de la capital, con la que Putin sigue mostrando cuáles son sus verdaderas intenciones. Por su parte, los Bomberos han trabajado a contrarreloj para apagar las llamas en domicilios de diferentes zonas que han quedado totalmente arrasados. Algunos vecinos han sido incluso rescatados sacados por las ventanas.

Ante estos ataques, su vecina Polonia se ha visto obligada a cerrar parcial y temporalmente su espacio aéreo por miedo a sufrir ataques por parte del Kremlin. Su objetivo es "garantizar la seguridad y proteger a la población". Decisiones desesperadas ante el temor de que el Kremin cruce todos los límites.