Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias

Imágenes de la borrasca Claudia el miércoles en Tigaday, en La Frontera, El Hierro.

Los detalles Se han registrado desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y los servicios de emergencia han tenido que achicar agua en viviendas. En total, se han contabilizado al menos 120 incidencias durante la noche en Tenerife y Gran Canaria.

La borrasca Claudia ha causado al menos 120 incidentes en Canarias entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, afectando principalmente a Tenerife y Gran Canaria. En Tenerife, localidades como San Cristóbal de La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona sufrieron problemas, mientras que en Gran Canaria, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes enfrentaron desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y problemas eléctricos. Todas las islas están en alerta naranja por lluvias y aviso amarillo por viento y tormentas. Debido a la situación, se suspendieron las clases presenciales en todas las islas, optando por la enseñanza telemática o la suspensión total.

El paso de la borrasca Claudia por Canarias ha dejado al menos unos 120 incidentes en la noche del miércoles al jueves, entre las 22:00 y las 06:00 horas, en distintos municipios de Tenerife y Gran Canaria.

El 112 Canarias ha informado de que el fuerte viento y las lluvias han ocasionado incidentes en las localidades tinerfeñas de San Cristóbal de La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, mientras que en Gran Canaria se han registrado problemas en Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes. Allí, los servicios de emergencia han tenido que actuar en desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas, además de incidencias en el tendido eléctrico.

Todas las islas del archipiélago se encuentran este jueves en alerta naranja -peligro importante- por lluvias, y en aviso amarillo por viento, tormentas y fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Clases suspendidas

Paralelamente, este jueves se mantiene suspendida la actividad lectiva presencial durante toda la jornada en todas las islas por la situación meteorológica provocada por la borrasca.

La víspera, el Gobierno de Canarias informó de que la actividad escolar se desarrollaría de forma telemática o quedaría suspendida en los casos en los que esto no sea posible. Además, los centros educativos permanecerán cerrados todo el día y sin la asistencia del personal. Ya el miércoles, la Consejería de Educación suspendió la actividad lectiva presencial durante la tarde y la noche en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

