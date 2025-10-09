¿Paz para Gaza o pelotazo inmobiliario? Trump se frota las manos pensando en la reconstrucción

¿Por qué es importante? "Gaza se reconstruirá con Estados Unidos muy involucrado", ha prometido Donald Trump. Y dicho y hecho, porque a sus intereses se unen los de su yerno, con negocios y promociones inmobiliarias por todo Oriente Próximo.

Nada más conocerse ese principio de acuerdo entre Israel y Hamás, los gazatíes salieron a la calle para festejarlo. Aunque también hubo celebraciones en Tel Aviv, en este caso, de familiares de los rehenes. Eso sí, pese a haber llegado a una postura en común, Benjamin Netanyahu no ha cesado sus ataques y bombardeos.

Y mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se felicita por haber conseguido acabar con la guerra, gracias al plan de 20 puntos que ideó para la paz en Gaza, no hay que olvidar que durante mucho tiempo ni se había inmutado ante el salvaje genocidio israelí. Desde que regresó a la Casa Blanca, ha permitido todo tipo de atrocidades a su amigo Netanyahu. Sobre todo, porque le ha mantenido siempre abierto el grifo de las armas.

Ahora se presenta como "el presidente de la paz", el artífice de un acuerdo por el que podría con seguir el Nobel de la Paz. Al menos, eso considera Trump y más después de que Bibi (como llama amistosamente a Netanyahu) le nominó.

Y pese a que quiere presentarse como el héroe de esta historia, hemos vuelto a ver a Trump ejerciendo de "empresario en jefe" que de estadista, de comandante y presidente. No han pasado ni 24 horas desde que se anunciase el acuerdo de alto el fuego y Trump ya se frota las manos pensando en un posible pelotazo. No en los pueblos palestino e israelí y en su pacífico descanso anhelado.

"Gaza se reconstruirá", proclama, "con un Estados Unidos muy involucrado", ha dicho. Y lo cumplirá, porque ha empezado involucrándose a él; pero también a su yernísimo, que ya tienen suculentos negocios y promociones inmobiliarias por todo Oriente Próximo.

Habla de explotar terrenos de grandes riquezas. Parece aplicar aquella máxima perversa de los especuladores y belicistas, lo de "destruir para poder volver construir".

¿Quién reconstruye la vida de los gazatíes?

Ni una palabra para las miles de familias palestinas arruinadas literal y simbólicamente. Demasiadas vidas que han quedado rotas, cercenadas. ¿Quién las reconstruye? Es tan imposible como que le crezcan los miembros amputados a miles de pequeños y pequeñas gazatíes, o que vuelvan de sus tumbas los padres y madres de miles de huérfanos.

Y si no imposible, sí tremendamente difícil curar las heridas y los severos traumas provocados por estos dos años de ofensiva israelí en Gaza. Un ataque continuó que no solo ha "hipotecado" las casas y el presente de los palestinos; sino también su futuro. Los ya han avisado de que estamos ante casi a una "generación perdida".

Por no hablar de los muchos bebés gazatíes marcados de por vida, débiles o enfermos por las carencias sufridas por sus madres desnutridas.

Una buena reconstrucción parece necesitar Trump para que vuelva su humanidad.

