Gracias a las linternas navegan por la oscuridad para acceder a sus propias casas. Así tienen que vivir millones de ucranianos por los ataques rusos en su territorio que les ha dejado sin energía.

"La comida no aguanta, los frigoríficos no funcionan y no puedo bajar a la calle porque el ascensor no funciona", lamenta María Vedyankina, una afectada.

Y en su caso, teme que no puedan socorrerla los servicios de emergencia por su discapacidad y tener su casa en un quinto piso: "Aunque llame a la ambulancia, no me pueden atender porque no me pueden bajar sin ascensor".

La situación está llegando a un punto crítico. Según ha informado la principal empresa de suministro eléctrico en Ucrania, el 85% de la generación térmica ha sido destruida. "Recuperar el sistema tardaría más de un año y más de dos", advierten.

Las ciudades, mientras tanto, viven con el zumbido de los generadores, como es el caso de la capital, Kyiv. Prácticamente todos los negocios que no tienen uno de esos generadores están cerrados. Y como es el caso de Irina y Vladislav, están obligados a abrir su negocio para llegar a final de mes.

"Lo intentamos. Como veis está vacío y es difícil trabajar en esta situación porque el generador no funciona. El problema es que los ataques con misiles no paran y durante estos dos años hemos vivido como los trabajadores recuperan las instalaciones y vuelven a bombardear perdiéndolo todo", advierten.

Los ataques rusos prosiguen a un alto ritmo y, muchas veces, son imprevisibles. Una situación que tiene a la población desesperada y que no les deja ver la luz al final del túnel.