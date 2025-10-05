Ahora

Nuevos movimientos

Rusia cambia el juego: así funcionan los nuevos misiles de Putin con los que ya bombardea Ucrania

Los detalles Antes, los misiles y drones del Ejército ruso seguían una trayectoria que era predecible para el sistema de defensa ucraniano, pero, con la nueva actualización, ahora descienden en picado burlando el rastreo de los radares.

Restos de un misil ruso en Ucrania
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Rusia no cesa en sus ataques masivos contra las calles ucranianas. Durante la noche y madrugada de este domingo, el Kremlin ha lanzado más de 50 misiles, 500 drones y bombas aéreas guiadas que han golpeado con dureza las zonas de Zaporiyia y Lviv. Cinco personas han muerto fruto de esta ofensiva, mientras otras 10 han resultado heridas, aseguran desde la Administración Militar Regional de las localidades afectadas.

Cuatro de las víctimas se encontraban en Zaporiyia, ciudad que se ha quedado totalmente a oscuras por los ataques, mientras que el quinto fallecido se habría registrado en Lviv. Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania reveló que se trataba de un ataque combinado nocturno en el que se lanzaron más de 50 misiles, 500 drones y bombas aéreas guiadas.

Y la intensidad y capacidad de impacto de este ataque ha vuelto a demostrar la mejoría de los misiles y drones rusos porque el escudo ucraniano está siendo incapaz de frenar las ofensivas. Principalmente, por los cambios que ahora ejecutan los misiles rusos. Hasta ahora, dichos misiles tenían una trayectoria que era fácilmente predecible y que facilitaba su derribo.

No obstante, ahora tienen un nuevo movimiento. Hacen una maniobra brusca en la que descienden en picado cuando están cerca de sus objetivos. Algo que les permite burlar el rastreo que hacen los radares de los sistemas defensivos ucranianos, los Patriot, que ya no los interceptan.

De hecho, de cada 100 misiles, antes Ucrania derribaba 37. Ahora, solo es capaz de alcanzar seis. Su efectividad se ha desplomado y ya no es capaz de protegerse contra unos misiles que Rusia lanza desde tierra y también desde el aire. Un cambio de juego que está poniendo en jaque la herramienta más sofisticada que tiene Ucrania para defenderse.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la Flotilla a Gaza | Un primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla llegará a España en las próximas horas
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel y Palestina negociarán el plan de Trump a partir del lunes en El Cairo
  3. Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  4. Las pacientes de cáncer de mama, preocupadas tras los cribados de Andalucía: "No se están realizando las pruebas a tiempo"
  5. Rusia golpea con dureza Zaporiyia y Lviv: un ataque masivo causa al menos cinco muertos y 10 heridos
  6. Más de 400.000 trabajadores hacen horas extras que no se pagan mientras las empresas se ahorran 3.200 millones