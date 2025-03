Las reflexiones de Aznar en 'Lo de Évole' sobre las armas de destrucción masiva que afirmó que había en Irak

El 13 de febrero de 2003, José María Aznar afirmaba en una entrevista que el régimen iraquí tenía armas de destrucción masiva. "El que fue director del CNI mientras Aznar era presidente del Gobierno, Jorge Dezcallar, asegura que una semana antes de estas declaraciones le advirtió que no había pruebas sobre esas armas y que no le hizo caso", le refería Jordi Évole al expresidente en este programa de 'Lo de Évole' de 2021 que hoy vuelve a emitir laSexta.

"No voy a discutir con ningún director del CNI ni antes ni después y menos con ese tipo de afirmaciones", contestaba Aznar, para después asegurar que defendió "una posición política sobre la crisis de Irak y España no participó en esa guerra". "Me llama la atención que me hablen de la guerra en la que no participamos y en cambio, no me hablen de las que sí participamos", recalcaba.

El expresidente insistía en que "toda la información" que tenía "iba en la dirección de que existían armas de destrucción masiva".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2021 que laSexta vuelve a emitir este domingo.