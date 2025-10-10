Núñez Villaverde, sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado: "Me quedan ciertas dudas de su aportación a la paz mundial"

Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH, valora el veredicto del Comité Noruego sobre el Premio Nobel de la Paz, en el que finalmente Trump se ha quedado sin su ansiado galardón. En el vídeo, los detalles.

Finalmente, Donald Trump no ha recibido su ansiado Nobel de la Paz, ha sido la opositora venezolana María Corina Machado quien se ha hecho con el galardón. "Hubiera sido un disparate habérselo dado", reaccionaba nada más conocer el veredicto Antonio García Ferreras.

Y precisamente "porque sería un disparate", valora Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), "hay que dar la enhorabuena al comité, que ha mostrado su independencia sin sentirse afectado por las presiones políticas que, a buen seguro, ha tenido".

Ya que, según sostiene el experto, "Trump poco ha hecho hasta hoy por el servicio de la paz a escala mundial", lo cual no quiere decir, aclara, "que no pueda ocurrir el año que viene", ya que aún nos quedan tres años de mandato".

Por otro lado, en cuanto al nombramiento de María Corina Machado, Núñez Villaverde reconoce "el papel político que ha podido tener para hacer frente a una dictadura como la de Maduro", pero le quedan "ciertas dudas" sobre lo que ha aportado a la paz mundial.

"Una cosa es valorar el papel de una figura política y otra cosa es que, si atendemos al mandato original del Premio Nobel de la Paz, no veo muy claro dónde encaja lo que ha hecho hasta ahora, que tiene que ver con Venezuela, pero con la paz mundial se me queda un poco grande", reflexiona. En el vídeo podemos ver completa su valoración.

