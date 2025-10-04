La Policía de Georgia logra frenar un asalto al palacio presidencial por parte de varios manifestantes

El contexto Antes del asalto, un dirigente del partido opositor Movimiento Nacional Unido había hecho un llamamiento a ocupar el palacio presidencial durante un acto al que han asistido decenas de miles de personas.

Decenas de manifestantes intentaron asaltar el palacio presidencial en Tiflis, Georgia, en medio de una crisis política y elecciones locales boicoteadas por la oposición. La Policía repelió el intento rápidamente. El líder opositor Murtaz Zodelava instó a ocupar el palacio durante un acto multitudinario, afirmando que el poder había sido devuelto al pueblo. Tras el asalto fallido, las fuerzas de seguridad detuvieron a varias personas y restablecieron el control. Mientras tanto, el partido gobernante, Sueño Georgiano, proclamó su victoria en las elecciones municipales, con su candidato a la Alcaldía de Tiflis, Kaja Kaladze, agradeciendo la alta participación. La UE suspendió las negociaciones de adhesión con Georgia, acusando al gobierno de seguir políticas pro-Rusia.

Decenas de manifestantes han tratado de asaltar este sábado el palacio presidencial de Tiflis, la capital de Georgia, y han sido rechazados de inmediato por la Policía en el marco de la crisis política y del desarrollo de unas elecciones locales en las que la oposición ha rechazado participar.

Según han informado los medios del país, los manifestantes se han concentrado frente al Palacio Ceremonial de Georgia. Antes del asalto, un dirigente del partido opositor Movimiento Nacional Unido, Murtaz Zodelava, había hecho un llamamiento a ocupar el palacio presidencial durante un acto en la plaza de la Libertad al que han asistido decenas de miles de personas. Zodelava ha asegurado que este sábado "se ha devuelto el poder al pueblo" y ha apelado a la "fuerza masculina" para recuperar la soberanía.

Poco después, un grupo de individuos ha tumbado la valla y ha atacado a varios miembros de las fuerzas de seguridad apostados en el patio del inmueble. Enseguida un grupo de antidisturbios han salido de dentro del edificio y han empleado gas lacrimógeno y gas de pimienta contra los manifestantes, entre los que estaría el dirigente opositor Paata Burchuladze. Hay varias personas detenidas y las fuerzas de seguridad han recuperado el control del lugar y están instalando ya un perímetro.

Mientras tanto, el partido gobernante, Sueño Georgiano, ha proclamado su victoria en las elecciones municipales de este sábado. El candidato de la formación para la Alcaldía de Tiflis, Kaja Kaladze, ha asegurado que Sueño Georgiano ha logrado más de un 70 por ciento de votos. "Gracias a los votantes por su participación en estas elecciones municipales", ha afirmado Kaladze, que ha destacado la alta participación en la capital "a pesar de que generalmente las elecciones locales se caracterizan por la baja participación".

"A los votantes que no han venido a los colegios electorales les pediría de nuevo que participaran. La confianza expresada (en las urnas) es la garantía de que el desarrollo de Tiflis seguirá y de que seguirán pasando cosas buenas en cada distrito de nuestra capital", ha prometido.

El país lleva sumido en una espiral de tensión desde las elecciones de octubre del año pasado, marcadas por la apertura de un cisma entre el Gobierno y la autoproclamada líder 'de facto' de la oposición favorable a Bruselas, Salomé Zurabishvili, expresidenta del país.

La UE ha dado por suspendidas las negociaciones de adhesión de Georgia después de que el bloque comunitario denunciara que Sueño Georgiano se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas de Rusia en el país, como una polémica ley de agentes extranjeros o una normativa contraria a los intereses de la comunidad LGTBI.

