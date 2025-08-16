Ahora

Alfombra roja, aplausos y una rueda de prensa sin preguntas: la puesta en escena de la reunión Trump - Putin en Alaska

El contexto A pesar de no llegar a acuerdo concreto alguno, los dos líderes mostraron una gran complicidad y resaltaron que todo fue muy cordial. Sin embargo, la comida posterior al encuentro se canceló.

No hubo acuerdo alguno sobre Ucrania en la reunión de Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin. Entre los presidentes de EEUU y de Rusia. Entre los líderes de los dos principales países del mundo. Pero no, nada. Nada concreto. Nada tangible o palpable en un encuentro que estuvo marcado por una gran puesta escena.

Por tener todo medido al milímetro desde antes incluso de que los dos presidentes se vieran las caras. Aplausos, Trump esperando a Putin, Putin levantando los dedos... por haber, hubo hasta una alfombra roja.

Hubo hasta la opción de que la reunión se fuera a las siete horas, tal y como dijeron desde el Kremlin. Al final, fueron tres. Tres en las que según parece la complicidad fue total. O, más bien, según dijeron ambos líderes en una rueda de prensa posterior al cara a cara en la que ni uno ni otro admitieron pregunta alguna.

Ni tan siquiera Trump dejó a los periodistas allí presentes realizar cuestión alguna. Un Trump cansado. Uno que incluso cortó la rueda de prensa después de hablar apenas un par de minutos. La comida posterior, cancelada... pero todo fue bien según dijo el republicano.

Según insistió después en una entrevista ya más extensa en 'Fox News'. En una en la que abrazó la idea de Putin de ese intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania. En la que, de nuevo, puso la pelota en el tejado de un Zelenski de quien dijo que la paz "ahora depende de él".

Zelenski irá a la Casa Blanca

De un Zelenski con el que, por otra parte, se reunirá en Washington el 18 de agosto en la Casa Blanca. En el regreso del ucraniano al Despacho Oval después de esa tensa visita en febrero.

Lo que pase luego depende de ese día. "Me veré con Zelenski en el Despacho Oval el lunes. Si todo sale bien, programaremos un encuentro con Putin", ha afirmado Trump en 'Truth Social', en un mensaje en el que dice que "para acabar con el horror de la guerra entre Rusia y Ucrania hay que firmar un acuerdo de paz".

"La próxima vez, en Moscú"

Quién sabe lo que puede acontecer en Washington el lunes. Lo que sí se sabe es cómo acabó el encuentro de Alaska. "La próxima vez, en Moscú", dijo Putin ante un Trump que vio "interesante" la oferta del líder ruso.

