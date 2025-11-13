Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina

El dato Este miércoles se publicaron más de 20.000 páginas de correos electrónicos de Jeffrey Epstein, en el que insulta a Trump y afirma ser la "única persona capaz de derribarlo".

Los correos electrónicos de Jeffrey Epstein, publicados por los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja, revelan la degradación de su relación con Donald Trump. En 2011, Epstein calificó a Trump como un "perro que no ha ladrado", en un correo a Ghislaine Maxwell. En plena campaña presidencial de 2015, Epstein sugirió a un periodista si quería fotos de Trump con chicas en bikini. Estos correos, que abarcan hasta 2019, no incluyen mensajes de Trump, quien ha criticado su publicación. Trump y Epstein fueron amigos en los 80 y 90, pero Trump rompió lazos tras el escándalo de Epstein.

Seguimos conociendo el contenido de los correos de Jeffrey Epstein que los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja hicieron públicos este miércoles. En las más de 20.000 páginas que componen estos emails, se evidencia la degradación en la relación entre Epstein y Donald Trump, un Epstein que llegó a decir que era "el único capaz de derribarlo".

En abril de 2011, Epstein escribió a su exnovia y socia Ghislaine Maxwell para recordarle que Trump era un "perro que no ha ladrado". En aquel entonces, una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, había declarado en un tabloide británico que Epstein había abusado de ella, aportando una fotografía ahora famosa de ella, el expríncipe Andrés y Maxwell. En ese correo en el que llama a Trump "perro", Epstein asegura que la víctima "pasó horas" en su casa junto al ahora presidente de Estados Unidos. En 2016, Giuffre declaró que Trump nunca tuvo relaciones sexuales con ella.

En plena campaña presidencial de 2015, Epstein preguntó a Landon Thomas Jr., experiodista de 'The New York Times', si le "gustaría tener fotos de Donald (Trump) y chicas en bikini" en su cocina, unas fotos que se desconoce si Epstein llegó a tener y que Thomas, que no trabaja en el citado medio desde 2019, ha asegurado que nunca llegó a recibir. Epstein llegó a contar que Trump se quedó tan asombrado con las jóvenes que había en una piscina que se chocó contra una puerta de cristal y dejó la marca de su nariz en ella.

En sus mensajes con Thomas, Epstein envió un enlace que llevaba a un artículo sobre una mujer que, según Epstein, había sido su novia y que posteriormente salió con Trump. "Mi novia de 20 años en el 93, a la que después de dos años le entregué a Donald", escribió Epstein, cuyos correos están plagados de faltas de ortografía.

A finales de 2018, mientras las autoridades estrechaban el cerco sobre Epstein. En diciembre de ese año, Epstein intercambiaba mensajes de texto con un conocido que no ha sido identificado, un conocido que le dijo que "solo están tratando de derrocar a Trump y están haciendo todo lo posible para lograrlo", a lo que Epstein respondió: "Es increíble. Porque soy yo quien puede acabar con él".

Enfado de Trump por estos correos

Los mensajes van desde 2011 hasta primavera de 2019, cuando Trump ya era presidente de Estados Unidos en su primer mandato y su Departamento de Justicia estaba preparando un caso penal contra Epstein. Estos correos no incluirían mensajes o entrecomillados del propio Trump, que ante la publicación de los correos ha acusado a los demócratas de "usar la farsa de Epstein para desviar la atención de sus enormes fracasos", especialmente del cierre del Gobierno.

"Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo", ha asegurado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ha quedado constatado que Trump y Epstein tuvieron una relación de amistad en las décadas de los 80 y 90, asistiendo juntos a distintos eventos. Trump aseguró haber roto lazos con el que fuera su amigo después de que Epstein y su red reclutasen a adolescentes que trabajaban en la residencia privada de Trump en Mar-a-Lago (Florida).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.