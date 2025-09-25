Zelenski se muestra "listo" para dejar la presidencia de Ucrania tras el fin de la guerra y avisa a Rusia: "Necesitarán refugios antiaéreos"

¿Qué ha dicho? El presidente de Ucrania comparte que su objetivo es "terminar la guerra" con Ucrania, entendiendo que la población pueda querer "un líder con un nuevo mandato" en el país.

Volodímir Zelenski está "listo" para marcharse de la presidencia de Ucrania una vez finalice la invasión rusa en el país. En una entrevista en 'Axios', el mandatario ha prometido pedir elecciones en el parlamento ucraniano si se alcanza un alto el fuego definitivo.

"Mi objetivo es terminar la guerra", sentencia un Zelenski que entiende que la población de su país pueda querer "un líder con un nuevo mandato". Pese a reconocer que existen preocupaciones por la seguridad en el país y la dificultad de celebrar estos comicios, el ucraniano cree que se podrán llevar a cabo.

Elegido en el año 2019, Zelenski habría finalizado su mandato el año pasado, pero la invasión rusa en Ucrania dejó en suspenso la celebración de los comicios debido a la ley marcial que hay en el país. Al preguntársele si se comprometería a impulsar las elecciones si se acuerda un alto el fuego de varios meses, Zelenski responde con un claro "sí" en dicha entrevista.

Por otro lado, Zelenski ha mandado un aviso al Kremlin. Si no terminan su invasión, dice, los funcionarios del gobierno de Vladímir Putin deberían saber "dónde está el refugio antiaéreo más cercano". "Los necesitan. Si no van a detener la guerra, los necesitarán de todas formas", comenta.

Zelenski se basa en el apoyo explícito que le ha ofrecido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de la ONU. El presidente de Ucrania pidió a su homólogo estadounidense ayudarle a crear un nuevo sistema de armas que, según él, obligaría a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Además, afirmó que si Ucrania obtiene armamento adicional de largo alcance por parte de los estadoundenses, "lo usarán".

"Tienen que saber que en Ucrania, cada día, responderemos. Si nos atacan, les responderemos. Si atacan nuestra energía, el presidente Trump sostiene que podemos responder en materia energética", explica Zelenski.

Insistiendo en la idea de ese sistema de armas que solicitó a Trump, Zelenski matiza que, aunque lo "necesitan", eso "no significa que lo vayan a usar". "Si lo tuviéramos, creo que sería una presión adicional para que Putin se siente y hable", opina.