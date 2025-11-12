Oques Grasses dice adiós a la música con un histórico concierto en 2026: cómo conseguir entradas

El grupo de pop de Osona se despide en un gran e histórico concierto en Barcelona en 2026. "Estos 14 años se quedarán para siempre".

Para algunos, desconocido; pero Cataluña entera sabe de sobra quiénes son. Y desde el año 2026, los echarán de menos. Oques Grasses, una banda que ha llevado la música catalana fuera de sus fronteras, dice adiós después de 14 años. "El último concierto de la historia de Oques Grasses será el 10 de octubre de 2026, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona", han anunciado desde sus redes sociales.

Efectivamente, "esto acaba", pero desde el grupo aseguran que "las cosas bonitas a veces deben acabar para recordarlas siempre así". "Nunca olvidaremos cuando todo empezaba y hacíamos giras infinitas, cuando escuchamos por primera vez vuestros gritos antes de salir al escenario, vuestras voces cantando estas canciones que hemos seguido cantando y que nos han cambiado la vida", han señalado. Ni las "palabras bonitas" de los fans, ni las "lágrimas" en los conciertos, ni tampoco "las noches" en las que se han ido a dormir "sin poder creer lo que estaba pasando": nada de esto lo van a olvidar.

Desde Oques Grasses han querido agradecer todo el amor de sus seguidores, sin tener "palabras suficientes para ello". "Estos 14 años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos a ciencia cierta que ha merecido la pena. Esperamos haber estado a la altura", dicen. ¿Y por qué se acaba? Por "amor", dicen. "Por amor empezó y por amor se termina". Nacidos en la comarca de Osona en 2010, en 2012 autoeditaron su primer disco, 'Un dia no sé com', que se podía descargar de manera gratuita.

Su estilo musical es variado: con seis discos a su espalda, han apostado por desconcertar al público, mezclando "reggae a la casera" con toques de pop en lo que han definido como "música porno" o "música con gas". No hay más que escuchar uno de sus temas más escuchados, 'Cul' ('Culo'). "Puestos a poner etiquetas, algo tan pasado de moda, lo mejor es desconcertar", aseguraban en un reportaje publicado en El Periódico en 2013.

Oques Grasses está formado por siete integrantes: Josep Montero, Arnau Altimir, Joan Borràs, Guillem Realp, Miquel Biarnés, Miquel Rojo y Josep Valldeneu. El cantante, Montero, explicó en una entrevista en 2014 a El Singular que todos ellos, menos él y el bajista, Realp, se formaron en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), lo que les hace capaces de "hacer cualquier cosa".

Cuándo y cómo conseguir entradas de Oques Grasses

Las entradas del último concierto de Oques Grasses se pueden conseguir a partir del miércoles 12 de noviembre a las 15:00h, a través de su página web.

El Estadi Olímpic tiene espacio para albergar a 68.000 personas —aunque la capacidad para eventos deportivos es de algo menos de 56.000—. En el cierre de la gira de su segundo disco Oques Grasses llenó la sala Razzmatazz de Barcelona.

