Zelenski y Trump se reúnen el lunes en la Casa Blanca tras el encuentro con Putin en Alaska

El contexto El presidente de EEUU recibirá en Washington a su homólogo ucraniano, tras una charla telefónica de más de una hora que según Zelenski ha sido "larga y sustancial".

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha aceptado la invitación de Donald Trump para reunirse en la Casa Blanca tras la reciente reunión de Trump con Vladímir Putin en Alaska. Durante más de tres horas, Trump y Putin discutieron sobre Ucrania sin llegar a acuerdos claros, aunque mostraron cierta complicidad. Trump ha dejado en manos de Zelenski la decisión sobre un posible acuerdo con Rusia, enfatizando la importancia de la implicación europea. La próxima reunión con Zelenski es crucial, mientras que una posible cumbre trilateral con Putin sigue sin estar sobre la mesa. Anteriormente, en febrero, un encuentro entre Zelenski y Trump estuvo marcado por la tensión.

Volodímir Zelenski vuelve a Washington. El presidente de Ucrania ha anunciado que ha aceptado la invitación de Donald Trump para un encuentro, para un cara a cara, en la Casa Blanca después de la reunión que el líder de EEUU ha mantenido con Vladímir Putin en Alaska.

Así lo ha confirmado Zelenski. Así lo ha expresado después de que ya haya mantenido una conversación telefónica de más de una hora que, según dice, ha sido "larga y sustancial". Una que precedió a la que Trump ha tenido también con diversos líderes europeos y de la OTAN para poner a todos al día de lo hablado con Putin.

De lo tratado con el presidente de Rusia, con quien se vio las caras en Alaska durante más de tres horas en una reunión que terminó sin acuerdos claros o concretos sobre Ucrania. Sobre un conflicto definido por Trump como "una guerra terrible en la que los dos están perdiendo mucho". "Aún no está todo resuelto", expresó el presidente de EEUU.

También, tras una rueda de prensa sin preguntas y en 'Fox News', mostró una buena complicidad y sintonía con Putin. Con alguien con quien mantuvo un gran apretón de manos y cuya idea de un intercambio de territorios abrazó. "Son puntos que negociamos. Estamos de acuerdo en gran medida. Hemos coincidido en muchas cosas y fue una reunión muy cordial", afirmó Trump.

"Ahora todo depende de Zelenski"

La reunión con Zelenski del lunes, por tanto, bien puede ser clave. Por eso y porque el neoyorquino ha puesto de nuevo sobre el tejado del ucraniano todo lo que pueda estar por venir. "Realmente ahora depende de él. También Europa debe involucrarse un poco, pero depende de él", insistió.

Para convencerle de que acepte el trato con Rusia aunque "quizás digan que no", Trump ha tirado por lo económico para lanzar además un dardo a Biden: "Repartió dinero como si fueran caramelos. Hemos dado a Ucrania 350.000 millones de dólares, y Europa también. Menos, pero también".

En ese sentido, en esa reunión de Alaska no salió el tema de un posible y futuro encuentro a tres bandas donde estuvieran presentes tanto Trump como Putin al igual que Zelenski. Así lo ha reconocido Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, tras la visita de Putin a EEUU. Esa reunión trilateral es algo sobre lo que se ha insistido mucho desde Ucrania, pero de momento parece que no.

De momento parece que seguirá siendo todo bilateral, porque tras el encuentro con Putin, tras la visita del ruso a EEUU, ahora será Zelenski quien se vea con Trump. Quien, por primera vez desde ese tenso encuentro con el líder de EEUU en el Despacho Oval en febrero, regrese a la Casa Blanca.

Máxima tensión en febrero

De hecho, lo primero que le dijo al saludarle fue burlarse de su vestuario: "You are all dressed up", una expresión que vendría a traducirse como "qué elegante" o "qué arreglado vienes". Un 'chascarrillo' condescendiente que volvió a repetir instantes después, esta vez dirigiéndose a los periodistas que cubrían el momento: "He is all dressed up today" ["Hoy viene muy elegante"], insistía el mandatario republicano.

Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania viste de forma muy austera, con ropa de estilo militar, incluso durante sus visitas oficiales a otros países, pero la mofa de Trump sobre su indumentaria no quedó ahí, sino que después, ya en el Despacho Oval, un periodista de la cadena ultraderechista 'Real America's Voice' volvía a poner el foco en la ropa de Zelenski: "¿Por qué no lleva traje?", le lanzó, una impertinente pregunta que provocaba las risas del vicepresidente J.D. Vance.

De hecho fue él quien empezó la trifulca, cuando acusó a Zelenski de ser irrespetuoso y de "atacar" a la Administración "que intenta prevenir la destrucción" de Ucrania. "Deberías estar agradecido al presidente", le espetó.

Tras la respuesta de Zelenski, haciendo alusión al "océano de por medio" que hay entre EEUU y el mundo, Trump entró a escena: "Estamos intentado resolver un problema. No estas en posición de dictar qué vamos a sentir".

"Ahora mismo no estás en una posición muy buena. No tienes las bazas ahora mismo. Estás jugando con las vidas de millones de personas. Estás jugando con la tercera guerra mundial", llegó incluso a decir Trump.