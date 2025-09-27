Ahora

Drones en Europa

Dinamarca denuncia la presencia de drones sobre la mayor base militar del país

Los detalles Las Fuerzas Armadas danesas han señalado que estos aparatos no han sido derribados, pero tampoco hay informaciones sobre quién estaría detrás de estos incidentes, que han hecho saltar las alarmas en los países que forman parte de la OTAN.

Un caza F-16 danés, en una imagen de archivo.
Los drones siguen sobrevolando cielos europeos. El Ejército de Dinamarca ha informado este sábado que se han detectado nuevos sobrevuelos de drones durante la noche sobre varias bases e instalaciones militares, entre ellas la de Karup, la más grande del país.

Por su parte, las Fuerzas Armadas danesas han calificado la presencia de estos aparatos, que aún no han sido identificados, como "ataque híbrido". Su presencia se enmarca en una serie de incidentes que han llevado a cerrar los principales aeropuertos del país escandinavo a lo largo de las últimas jornadas.

Asimismo, han señalado que estos aviones no tripulados no han sido derribados, pero tampoco hay informaciones sobre quién estaría detrás de estos incidentes, que han hecho saltar las alarmas en los países que forman parte de la OTAN.

Tanto la Policía como el Ejército se encuentran actualmente investigando lo sucedido, según informaciones del diario Berlingske.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmaba este viernes que podía "haber más" incidentes y anunció una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" en las inmediaciones de infraestructuras de vital importancia en territorio danés.

