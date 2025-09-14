Un corredor que conecta Bielorrusia con Kaliningrado, el 'Talón de Aquiles' de Europa ante la amenaza rusa

¿Por qué es importante? Si Rusia, en caso de un conflicto, consiguiera hacerse con Suwałki, aislaría de manera total a las tres repúblicas bálticas del resto de países de la OTAN.

El 'Corredor de Suwałki' es considerado por los analistas militares como el 'Talón de Aquiles' de Europa. El corredor, de 70 kilómetros de distancia, conecta Bielorrusia con el enclave ruso de Kaliningrado.

Por ello, si estallase una guerra, todo apunta a que sería uno de los primeros objetivos de Rusia. De hecho, las maniobras rusas en Bielorrusia Zapad-2025 tienen un claro objetivo: ensayar el asalto al 'Corredor de Suwałki'.

Si Rusia, en caso de un conflicto, consiguiera hacerse con ese corredor, aislaría de manera total a las tres repúblicas bálticas del resto de países de la OTAN, especialmente de la gran potencia militar de la región: Polonia.

Así, Lituania, Letonia y Estonia quedarían completamente a merced de una amplia frontera con Rusia. En este sentido, cabe destacar que en Estonia está Narva, que une a Rusia con los países de la OTAN a través de un puente peatonal.

Los expertos han advertido de que en caso de un ataque de infantería y de que Rusia quiera lanzar una guerra contra la OTAN será en Narva donde comenzarán a lanzar sus ataques.