Cristina Pardo, sobre la palmadita de Trump a Starmer: "No aguanta las formas nunca jamás en la vida"

El presidente estadounidense se ha reunido con el primer ministro británico. Durante la rueda de prensa, Starmer ha afirmado, entre otras cosas, que Hamás "es un grupo terrorista" lo que ha provocado que Trump responda de una manera desconcertante.

Donald Trump ha puesto fin este jueves a su visita al Reino Unido y, entre otras cosas, se ha reunido con el primer ministro Keir Starmer en su residencia campestre. En la reunión, como explica María Lamela, han llegado a acuerdos millonarios en inversión tecnológica.

"En todo momento ha habido muchos elogios, han estado pletóricos en las palabras que se han trasladado el uno al otro", indica Lamela, "pero, ha habido un momento en la rueda de prensa en la que han preguntado a Trump por el plan de Reino Unido de reconocer el Estado de Palestina".

En ese momento, el presidente estadounidense ha manifestado que ambos discrepan en ese asunto, aunque están de acuerdo en la necesidad de que pare la violencia y que se deben liberar los rehenes. "Es ahí cuando se produce un momento desconcertante", señala María.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Starmer expone que Hamás "es una organización terrorista" y que "nunca formará parte de un gobierno Palestino". Tras estas palabras, Trump decide dar una palmada en la espalda al primer ministro británico y le dice "muy bien".

Cristina Pardo no puede evitar reír ante la escena. "Y con esta imagen nos quedamos", afirma Lamela. "Qué horror, por favor", afirma la presentadora de Más Vale Tarde, "no aguanta las formas nunca jamás en la vida".