'Vladímir Putin' lanza un zapato a 'Donald Trump': "Si lo hueles igual te parece un arma química"

El Intermedio se vuelve a colar en el piso que comparten algunos líderes de ultraderecha. En esta ocasión, son testigos del conflicto que viven 'Vladímir Putin' y 'Donald Trump'. El 'ruso' le comenta al 'presidente estadounidense' que ha venido a quedarse con una habitación. "He oído que una tal Le Pen se tiene que ir una temporadita", afirma.

Pero, la paz dura poco ya que 'Trump' decide dividir el salón en dos partes, separándolo con una cinta. "A partir de ahora aquí solo se verá 'Fox'", anuncia el 'estadounidense', "y también me quedo la habitación de Santi Abascal, no la necesita, siempre duerme a mis pies".

'Putin', por su parte, quiere quedarse la cocina. "Tiene la encimera en península y ya sabes que yo veo una península y no me resisto...", comenta el 'ruso'. 'Putin', además, amenaza al 'estadounidense': "Pon un pie al otro lado de esta cinta y te declaro la Guerra Fría... pongo el termostato a 10 grados que está a mi lado del salón".

"No me retes", responde 'Trump', "¿sabes qué está de mi lado del piso? El 'fucking' botón nuclear: el botón de la luz". "¿Eres idiota, Donald?", responde 'Putin', "no ves que esto te perjudica a ti también". El 'ruso' contrataca lanzándole un zapato. "¿Me has tirado un zapato?", pregunta 'Trump". "Prefiero llamarlo ataque aéreo contra objetivo civil aunque, si lo hueles, igual te parece un arma química", responde.