Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en vísperas de la reunión por la tregua y deja siete muertos en Zaporiyia

Rusia ha realizado un ataque masivo contra Ucrania en la víspera de la reunión que Estados Unidos mantendrá con ambos bandos en Arabia Saudí. En los días previos a una cita marcada en el calendario y en la que se tratará una posible tregua entre los dos países.

En este contexto, las fuerzas rusas han realizado una ofensiva que ha tenido en Zaporiyia, ciudad del sureste de Ucrania, el lugar en el que se han registrado los peores ataques. En total, se han registrado un total de siete muertos, tres de ellos pertenecientes a la misma familia, y ha habido múltiples heridos. Entre ellos, un bebe de nueve meses que está en estado grave.

Así ha confirmado el ataque el Ministerio de Defensa ruso en el parte de guerra: "Se han atacado instalaciones de la infraestructura militar, desde aeródromos a almacenes de munición y lugares de concentración de tripas y equipos militares".

Además, en la ofensiva los rusos han derribado un total de cinco bombas áreas, cinco proyectiles HIMARS y un caza Mig-29.

Momento clave para la tregua

Mientras Rusia ataca con dureza el territorio de Ucrania, Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania, ha rechazado que la planta nuclear situada precisamente en Zaporiyia pase a control de Estados Unidos. Todo, después de que la Casa Blanca asegurase que tanto él como Donald Trump hablaron de la opción de traspasar la propiedad de las centrales como garantía de seguridad.

"Todos las centrales energéticas nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania", ha expresado un tajante Zelenski ante dicha opción que aseguran desde Washington.

Y, es que, tras una llamada con Trump, desde la Casa Blanca han dejado caer que Zelenski había aceptado que el presidente de EEUU se hiciera con el control de la central nuclear porque, según ha indicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, era la "mejor" forma de brindar "protección" a la planta, así como a las "infraestructuras" del país.

"Trump preguntó si EEUU podría recuperar y restaurar la central bajo ocupación rusa. Solo hablamos de esa. La propiedad no está en cuestión, no se discutió con Trump", respondió el presidente de Ucrania.

El negociador de Trump se alinea con Rusia

Por su parte, Steve Witkoff, el elegido por Trump para las negociaciones de paz, se ha alineado con Rusia en el conflicto que existe entre los dos países: "El gran problema del conflicto está en estas cuatro regiones: Donbás, Crimea... y hay otras (en realidad son cinco: Lugansk, Donetsk, Jersón, Zaporiya y Crimea). Se habla ruso allí, ha habido referéndums allí que han transmitido que quieren estar bajo el control de Rusia. Es la clave del conflicto y hemos tenido conversaciones positivas al respecto. Rusia, de facto, tiene el control de estos territorios. Las preguntas son si el mundo reconocerá esas regiones como parte de Rusia o si Zelenski sobrevivirá políticamente si reconoce esto".

Witkoff ha insistido, en línea con Donald Trump, en que están trabajando para evitar una "tercera guerra mundial": "Tenemos que conseguir un trato justo para Ucrania. No podemos permitir que nos lleven a la tercera guerra mundial".

Pese a ello, asegura que los planes expansionistas de Rusia se limitan a las cinco regiones ucranianas y que no tienen intención de invadir más puntos de Europa: "Al cien por cien no quieren (invadir zonas de Europa). Ellos no necesitan anexionarse Ucrania".