Trump dice que impondrá sanciones a Rusia "cuando la OTAN haga lo mismo": "Estoy listo para actuar"

¿Que ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha lanzado una carta dirigida a los miembros de la Alianza Atlántida y al mundo en la que acusa a los países de seguir comprando petróleo ruso y les ha sugerido imponer aranceles a China hasta que finalice la guerra en Ucrania

Donald Trump ha generado controversia al afirmar que no sancionará a Rusia hasta que todos los miembros de la OTAN hagan lo mismo. En una carta dirigida a la Alianza Atlántica, Trump acusa a los países de no contribuir al fin de la guerra en Ucrania, criticando su compra de petróleo ruso. Además, sugiere que deberían unirse a su guerra comercial contra China, imponiendo aranceles altos hasta que termine el conflicto ucraniano. Trump asegura estar dispuesto a actuar cuando la OTAN lo haga y culpa a Biden y Zelenski del conflicto, insinuando que la guerra podría acabar rápidamente si se siguen sus recomendaciones.

Donald Trump no está dispuesta a sancionar a Rusia hasta que los miembros de la OTAN no hagan lo propio. El presidente estadounidense ha vuelto a levantar la polémica con una carta dirigida a los miembros de la Alianza Atlántica y al mundo en la que acusa a los países de no contribuir al fin de la guerra en Ucrania.

En el texto, publicado en su red social, el mandatario republicano no duda en cargar duramente contra la organización. "Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo", ha dicho y ha añadido que garantiza que lo hará también "cuando todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia".

Según Trump, el compromiso de la OTAN "para ganar" ha sido "muy inferior al 100%", a su vez que ha calificado de "impactante" la compra de petróleo ruso por parte de algunos territorios. Pero no se queda ahí, al magnate también sugiere que estos países deberían unirse en su guerra comercial contra China.

"Sería de gran ayuda si estos imponen aranceles del 50 al 100% a China hasta que termine el conflicto en Ucrania", ha señalado. "China tiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", ha agregado en su mensaje.

Así, ha querido dejar claro que actuará cuando la OTAN lo haga. "Estoy listo para actuar cuando ustedes lo estén. Solo tienen que decir cuándo", apunta mientras culpa a su antecesor del conflicto bélico. "Esta no es la guerra de Trump, es de Biden y Zelenski".

Finalmente, como un suerte de amenaza velada, Trump dice que si la OTAN hace o que dice la guerra finalizará. "Si la OTAN hace lo que digo la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo y el tiempo, la energía y el dinero de los Estados Unidos", ha concretado.