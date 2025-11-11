Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia asegura haber frustrado un intento de Ucrania de "secuestrar" un avión

Zelenski conmemora el tercer aniversario de la recuperación de Jersón El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha querido conmemorar este martes con un mensaje publicado en sus redes sociales el tercer aniversario de la recuperación, por parte del Ejército ucraniano, de la ciudad de Jersón, situada en el sur de Ucrania y que había sido conquistada por Rusia en los primeros días de la guerra. "En noviembre de 2022 nuestras banderas azules y amarillas, que la gente había escondido durante meses, volvieron a ondear en las calles de Jersón. Recordamos aquella alegría, aquellas lágrimas, aquellos abrazos", ha escrito Zelenski, que recuerda así cómo la ciudad es bombardeada a diario por las fuerzas rusas que siguen controlando la parte de la región homónima en la margen oriental del río Dniéper. Zelenski dijo que la misma "fortaleza" que permitió a los ucranianos recuperar la capital de la región permite que la ciudad y el resto de la región en manos de Ucrania resistan los ataques continuos rusos. "Jersón es Ucrania. Esta es gente que aprecia la vida y se alegra de verdad cuando quienes la defienden consiguen resultados", remachó el presidente ucraniano antes de dar las gracias a quienes expulsaron a las tropas rusas de Jersón hace ahora tres años. Jersón fue recuperada por Ucrania en su primera contraofensiva de la guerra, que permitió también a Kyiv retomar el control de territorios que Rusia había tomado en la región nororiental de Járkov. Rusia está recuperando ahora algunos de los territorios que perdió en Járkov. El final de la primera contraofensiva ucraniana en otoño de 2022 fue el momento de mayor optimismo para Ucrania de toda la guerra. EFE Compartir en X

Rusia derriba 37 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 37 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país y la anexionada Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, diez de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre Crimea y otros tres sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexionada por Moscú en 2014. Los demás aparatos no tripulados fueron derribados en la regiones de Sarátov (ocho), Oriol (siete) Lípetsk (tres), Rostov (tres), Briansk (uno), Vorónezh (uno) y Kaluga (uno). En la ciudad de Sarátov, capital de la región homónima, una mujer resultó herida a causa del ataque con drones, que rompió varias ventanas en uno de los distritos de la ciudad. "Hay una mujer herida. Fue atendida por los médicos, pero no se requirió su hospitalización", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Sarátov, Román Busarguin. Debido al ataque con drones, los aeropuertos de cinco ciudades rusas, entre ellas Volgogrado (antigua Stalingrado), suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas. Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE Compartir en X

Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque a Odesa Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper. "A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios", ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram. Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó anoche las regiones ucranianas de Odesa, Dnipropetrovsk, Donetsk y Járkov con 119 drones, de los que 53 fueron neutralizados y otros 59 impactaron en 18 localizaciones no especificadas en ese parte. Las cifras confirman la caída dramática de un porcentaje de interceptación que en algunas fases de la guerra llegó a ser cada noche de prácticamente el 100%. Desde el comienzo del otoño, Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructuras energéticas ucranianas. Sus drones también tienen desde agosto como objetivo habitual las infraestructuras energéticas ucranianas. Ucrania lanza a sus vez ataques con drones constantes contra refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas. El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dijo en su cuenta de Telegram que una refinería en la región rusa de Sarátov fue alcanzada por drones durante la noche. EFE Compartir en X

