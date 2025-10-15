La Unión Europea esquiva la gran pregunta: ¿quién pagará la reconstrucción de Gaza?

La otra cara Mientras señala a Rusia por Ucrania, la UE evita responder si Israel debería pagar la reconstrucción de Gaza, donde la mayoría de casas están destruidas y el agua es casi inutilizable.

Momento incómodo este miércoles en la Comisión Europea. Un periodista preguntó a la portavoz si Israel debería pagar la reconstrucción de Gaza. Su respuesta: "Es una pregunta interesante, sobre la que no tengo ningún comentario en este momento". Silencio absoluto.

La comparación con Ucrania es inevitable: la UE no duda en señalar a Rusia, pero con Israel el mensaje es mucho más tibio.

La situación en Gaza es desoladora. La ONU calcula que harán falta 70.000 millones de dólares para reconstruir la Franja. Tras retirar 55 millones de toneladas de escombros, queda poco en pie: el 92% de las viviendas han sido destruidas y el 97% del agua no es potable.

Y esto no se arregla de un día para otro. La ONU advierte que la reconstrucción podría tardar varias décadas y solo alcanzará a quienes puedan volver a sus hogares.

Mientras tanto, la pregunta que todos se hacen sigue en el aire: ¿quién va a pagar la reconstrucción de Gaza? La UE prefiere no mojarse.

