Putin sigue desafiando a la OTAN: un avión militar ruso entra en el espacio aéreo neutral sobre el mar Báltico

La fuerza aérea alemana desplegó dos Eurofighters para interceptar un avión militar ruso IL-20m que volaba sobre el espacio aéreo neutral del mar Báltico. Tras identificar la aeronave, la escolta fue transferida a las fuerzas suecas de la OTAN. Esta intervención se produjo después de que tres aviones rusos MiG-31 ingresaran sin permiso al espacio aéreo estonio, permaneciendo allí por 12 minutos antes de ser expulsados. El Consejo del Atlántico Norte de la OTAN se reunirá el martes para abordar esta violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia. La situación sigue en desarrollo.

"Una vez más, nuestra fuerza de alerta de reacción rápida, compuesta por dos Eurofighters, recibió la tarea de la OTAN de investigar una aeronave no identificada sin plan de vuelo ni contacto por radio en el espacio aéreo internacional", dijo la fuerza aérea alemana en un comunicado. "Se trataba de un avión de reconocimiento ruso IL-20M. Tras la identificación visual, traspasamos las tareas de escolta del avión a nuestros socios suecos de la OTAN y regresamos a Rostock-Laage", agrega el texto.

El Consejo del Atlántico Norte de la OTAN se reunirá el martes para discutir la violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia, han señalado a Reuters dos funcionarios familiarizados con el asunto.

Tallin dijo que tres aviones de combate rusos MiG-31 ingresaron al espacio aéreo estonio sin permiso el viernes y permanecieron allí un total de 12 minutos antes de verse obligados a retirarse.

