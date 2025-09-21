Ahora

Tensión Europa -Rusia

Putin sigue desafiando a la OTAN: un avión militar ruso entra en el espacio aéreo neutral sobre el mar Báltico

¿Qué ha pasado?"Se trataba de un avión de reconocimiento ruso IL-20M. Tras la identificación visual, traspasamos las tareas de escolta del avión a nuestros socios suecos de la OTAN y regresamos a Rostock-Laage", asegura el organismo alemán.

Un avión militar ruso, en una imagen de archivo. Un avión militar ruso, en una imagen de archivo. Reuters
La fuerza aérea alemana ha enviado este domingo por la mañana dos Eurofighters para rastrear un avión militar ruso IL-20m que había entrado en espacio aéreo neutral sobre el mar Báltico antes de entregar la escolta a sus socios de la OTAN en Suecia.

"Una vez más, nuestra fuerza de alerta de reacción rápida, compuesta por dos Eurofighters, recibió la tarea de la OTAN de investigar una aeronave no identificada sin plan de vuelo ni contacto por radio en el espacio aéreo internacional", dijo la fuerza aérea alemana en un comunicado. "Se trataba de un avión de reconocimiento ruso IL-20M. Tras la identificación visual, traspasamos las tareas de escolta del avión a nuestros socios suecos de la OTAN y regresamos a Rostock-Laage", agrega el texto.

El Consejo del Atlántico Norte de la OTAN se reunirá el martes para discutir la violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia, han señalado a Reuters dos funcionarios familiarizados con el asunto.

Tallin dijo que tres aviones de combate rusos MiG-31 ingresaron al espacio aéreo estonio sin permiso el viernes y permanecieron allí un total de 12 minutos antes de verse obligados a retirarse.

Noticia en ampliación.

