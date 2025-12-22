22 de diciembre
Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo preparado para el sorteo en el Teatro Real
Como cada 22 de diciembre, se celebra en el Teatro Real de Madrid el sorteo extraordinario de Lotería Nacional. ¿Dónde caerá el Gordo? Aún quedan horas para que arranque, aunque frente al Teatro, muchos ya esperan...
¿Cuánto dinero se lleva el Estado por la Lotería de Navidad?
Cuántos décimos tiene cada número de la Lotería de Navidad en 2025
¿Ya has usado el Lotómetro para la Lotería de Navidad? ¡Estás a tiempo!
El Gordo de 2006 ya había repartido el primer premio de la Lotería de Navidad años atrás
Lotería de Navidad 2025 | La gente ya hace cola frente al Teatro Real de Madrid
Los últimos números premiados de la Lotería de Navidad
Preguntas y respuestas sobre la Lotería de Navidad en 1 minuto, contadas desde dentro de SELAE
A partir de las 9:00h empieza el sorteo de la Lotería de Navidad
"En torno a 3.000.000 de euros", al menos esa fue la cifra en 2022, según indica Juan Antonio López. Lo cierto es que "el 70% se distribuye en premios" y el 30% restante iría a parar a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), de la que el Estado es dueño. "Entonces todos los beneficios van a los Presupuestos Generales del Estado", aclara López. Aquí puedes ver algunas de las preguntas y respuestas sobre Lotería de Navidad contadas por López en 1 minuto:
Todos los años, la Lotería de Navidad suscita muchas dudas. Y muchas veces, la respuesta es la misma. Porque el sorteo de la Lotería de Navidad tiene un protocolo que no ha variado con los años y siempre tiene lugar de la misma manera. Pero hay otras cuestiones que varían cada año. Hubo un tiempo en el que los premios de la Lotería de Navidad, por ejemplo, variaban de un año a otro; no tanto el premio en sí, sino lo que recibía cada afortunado, al estar sujetos a un gravamen que se fue aplicando de manera progresiva durante varios años.
Y entre las cosas que sí varían está la cantidad de décimos con el mismo número. Las series siempre tienen un número limitado: cada serie está conformada por 10 décimos —de hecho, se llaman décimos precisamente por esto, porque cada participación es una décima parte de una serie— y esto no varía, pero sí lo hace el número de series que se emiten.
En 2025, por ejemplo, se han emitido un total de 198 series de cada número, mientras que en 2024 salieron 193 y en 2023, 185. Todos los años, las series están compuestas de 10 décimos, pero cuanto mayor es el número de series, más décimos con la misma combinación se ponen a la venta.
Así pues, teniendo en cuenta esto, en 2025 se han puesto a la venta un total de 1.980 décimos con la misma combinación, por lo que habrá un total de 1.980 décimos con el número 00000, otras 1.980 con el número 00093, que se corresponde con el dorsal de Marc Márquez y que es uno de los más buscados de este año y 1.980 de todos y cada uno de los números hasta el 99999, el más alto puesto a la venta en 2025.
El funcionamiento del Lotómetro es sencillo y muy intuitivo. Por un lado, está la relación de los premios, donde según se desarrolle el sorteo, irán apareciendo los números premiados con cada uno de los cinco grandes del sorteo. En el apartado de 'Comprobar resultados' es donde puedes trabajar: puedes ir añadiendo cada uno de los números con los que juegas, así como la cantidad que juegas con cada uno. Para eso, sólo tienes que ir rellenando los bloques habilitados:
- Tu número: tienes que añadir los cinco dígitos de cada combinación con la que juegas, incluidos los 0 a la izquierda. Ha de ser un número entre el 00000 y el 99999, que son las 100.000 combinaciones que entran en el bombo grande.
- Cantidad: por defecto, si no pones nada, aparecerán los 20 euros del precio del décimo. Pero si compartes un décimo o lo que tienes son participaciones —o, en el otro lado de la balanza, tienes varios décimos con el mismo número— puedes poner la cantidad exacta que juegas por ese número. Si tienes tres décimos, serán 60 euros; si tienes un décimo compartido con cuatro personas, tendrás que poner 5 euros.
Una vez que tienes estas dos informaciones, sólo tienes que pulsar el botón de 'Añadir número' y éste se quedará guardado. Si no borras el historial o la caché y utilizas siempre el mismo dispositivo, los números de la Lotería de Navidad se quedarán guardados hasta que tú quieras: puedes eliminarlos pulsando la opción individual para cada número o, para que desaparezcan todos a la vez, la opción de 'Vaciar Lotómetro'. Aunque aparezcan unas pocas líneas, lo cierto es que puedes añadir tantos números como quieras. Hasta que finalice el sorteo, los resultados por cada número son los siguientes:
→ Pendiente de sorteo
→ Número premiado
Sólo se marcará la opción de número premiado una vez que, en el desarrollo del sorteo, el número en cuestión haya sido premiado, o bien con alguno de los cinco grandes, con alguna aproximación o con la pedrea. Para comprobar los resultados, muy fácil: sólo tendrás que pulsar la opción de 'Comprobar'. Que un número aparezca como 'pendiente de sorteo' significa, a priori, que aún no ha sido cantado por las niñas y niños de San Ildefonso, pero lo mejor es que esperes a que termine el sorteo para comprobarlo. Eso sí, la relación de números premiados no será oficial hasta que Loterías y Apuestas del Estado finalice el escrutinio del sorteo y publique todos los premios.
Cuando sí marque un número premiado, te dirá la cantidad de dinero (bruto) ganado en función de lo jugado: si a un décimo premiado con el Gordo le corresponden 400.000 euros y tienes un décimo con esa combinación pero compartido con otra persona, por lo que juegas 10 euros, el dinero que te corresponde son 200.000 euros.
En 2006, el primer premio se fue para el número 20297, que se había vendido en Vitoria, Alicante, Benidorm, Onil, Fuenlabrada, Santiponce, Almazán y Valencia. Pero lo cierto es que ese año no salió un número 'nuevo': esta fue una de las dos ocasiones en las que se ha repetido el Gordo a lo largo de la historia.
Muchos, muchos años antes, en 1903, ya había salido esta misma combinación en el sorteo de Lotería navideña. Eso sí, en aquella ocasión, como era habitual, se fue sólo para un territorio: A Coruña.
Un año repartidísimo; otro, íntegro en una sola localidad. Nunca se sabe dónde va a caer el Gordo y, desde luego, nadie sabe en qué número lo hará. Pero todos los que participan en el sorteo hacen números, especialmente en las últimas semanas antes del sorteo, para tratar de localizar el número que llevará los 400.000 (brutos, recuerda) euros a su casa.
Y entre los trucos que algunos utilizan está el de recordar los números premiados de los últimos años. El sorteo de la Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia y, por lo tanto, son más de 200 los números que han salido en los bombos a lo largo de todos estos años. Aunque hay que recordar que no siempre los números que entraban en sorteo eran los mismos: hace años que son 100.000 los números que pueden llevar el Gordo, pero hubo un tiempo en el que eran muchos menos.
En todos estos años, la terminación más premiada de la Lotería de Navidad ha sido, con diferencia, el 5: en total, 32 veces el Gordo ha terminado en este número. Pero lo cierto es que en los últimos 25 años, sólo ha salido este número en tres ocasiones, la última vez, en 2008, cuando el 32365 repartió suerte entre Torrevieja, Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Oñati, Quesada, Madrid, Allariz, Soria y Zaragoza. Para el sorteo de 2025, este número sólo se vende en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y San Vicente del Raspeig (Alicante). Estos son los números a los que les que ha tocado el Gordo en el último cuarto de siglo:
- 2000 → 49740
- 2001 → 18795
- 2002 → 08103
- 2003 → 42473
- 2004 → 54600
- 2005 → 20085
- 2006 → 20297
- 2007 → 06381
- 2008 → 32365
- 2009 → 78294
- 2010 → 79250
- 2011 → 58268
- 2012 → 76058
- 2013 → 62246
- 2014 → 13437
- 2015 → 49140
- 2016 → 66513
- 2017 → 71198
- 2018 → 03347
- 2019 → 26590
- 2020 → 72897
- 2021 → 86148
- 2022 → 05490
- 2023 → 88008
- 2024 → 72480
En los números agraciados desde el año 2000 hay algunas curiosidades, como que 12 de los 25 números, prácticamente la mitad, han terminado en 7 y 5, las dos terminaciones más repetidas estos años. Otra cosa curiosa es que de las terminaciones más frecuentes en la historia, 6 y 4 —las más repetidas después del 5—, sólo han salido una vez cada una: el 06381, que salió en 2007, y el 78294, premio Gordo en 2009. Y aunque no es frecuente, también en este cuarto de siglo el Gordo ha terminado, una vez, en 13, un número asociado a la mala suerte que, sin embargo, levanta mucha expectación cada año.
En todos estos años, sólo en ocho ocasiones el Gordo cayó íntegramente en una localidad: el 49740se fue para Segovia en el año 2000, mientras que en 2004 todo el primer premio (54600) se lo llevó Sort, en Lleida. Al año siguiente, el único municipio agraciado fue Vic, gracias al 20085, y en 2009 todo se quedó en Madrid, gracias al número 78294.
En 2011, fue Grañén, en los Monegros (Huesca), el que vendió todos los décimos del 58268, que se llevó el primer premio; mientras que en 2015 el 49140se vendió íntegramente en Roquetas de Mar. Madrid, como era de esperar, también repitió como único agraciado en esta época, concretamente en 2016, con el 66513, el único Gordo acabado en 13 de los últimos años. El año pasado, en 2024, el primer premio se vendió por completo en Logroño, donde se repartieron los millones del Gordo gracias al 72480.
El sorteo de la Lotería de Navidad reparte cada año más de 15.000 premios. Y lleva haciéndolo prácticamente desde sus inicios a principios del siglo XIX. Concretamente, el sorteo del Gordo de Navidad nació en 1812 durante el reinado de Carlos III. Nos lo cuenta desde dentro Juan Antonio López, quien en 2023 ocupaba el puesto de subdirector de juegos de Loterías y Apuestas del Estado.
Explica cómo, en sus orígenes, la Lotería se creó con el fin de obtener recursos para la Hacienda pública, algo así como "un impuesto voluntario". Como uno de los responsables de este juego en el que participan 8 de cada 10 españoles, analiza cómo la Lotería de Navidad pasó de ser un mero método recaudador a convertirse en un fenómeno social que va mucho más allá de lo que supone un simple juego.
Los asiduos a este sorteo extraordinario de Lotería Nacional saben de sobra que siempre, desde hace mucho tiempo, el sorteo navideño tiene lugar el mismo día, en el mismo lugar: el 22 de diciembre, sea el día de la semana que sea, haga el tiempo que haga, estemos en situación de crisis o no. Y también desde hace mucho tiempo, se celebra en el Teatro Real de Madrid.
En 1892, este sorteo —que ya entonces lleva 80 años celebrándose— se celebró el 23 de diciembre y fue la primera vez que se llamó oficialmente 'Sorteo de Navidad', aunque hasta 1897 no se incluyeron estos términos en los décimos como tal. Con el tiempo, pasó a tener lugar el día 22 de diciembre, con el fin de dar margen a celebraciones pero, sobre todo, a trámites —cobrar los premios, básicamente—, según explican desde LaGuinda. Ahora bien, durante años, explican, si el 22 de diciembre caía en domingo, la celebración del sorteo se adelantaba al sábado 21. No fue hasta los años noventa cuando se fijó que siempre, independientemente del día de la semana, el sorteo de la Lotería de Navidad fuera el 22 de diciembre.