Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo preparado para el sorteo en el Teatro Real

Cuántos décimos tiene cada número de la Lotería de Navidad en 2025 Todos los años, la Lotería de Navidad suscita muchas dudas. Y muchas veces, la respuesta es la misma. Porque el sorteo de la Lotería de Navidad tiene un protocolo que no ha variado con los años y siempre tiene lugar de la misma manera. Pero hay otras cuestiones que varían cada año. Hubo un tiempo en el que los premios de la Lotería de Navidad, por ejemplo, variaban de un año a otro; no tanto el premio en sí, sino lo que recibía cada afortunado, al estar sujetos a un gravamen que se fue aplicando de manera progresiva durante varios años. Y entre las cosas que sí varían está la cantidad de décimos con el mismo número. Las series siempre tienen un número limitado: cada serie está conformada por 10 décimos —de hecho, se llaman décimos precisamente por esto, porque cada participación es una décima parte de una serie— y esto no varía, pero sí lo hace el número de series que se emiten. En 2025, por ejemplo, se han emitido un total de 198 series de cada número, mientras que en 2024 salieron 193 y en 2023, 185. Todos los años, las series están compuestas de 10 décimos, pero cuanto mayor es el número de series, más décimos con la misma combinación se ponen a la venta. Así pues, teniendo en cuenta esto, en 2025 se han puesto a la venta un total de 1.980 décimos con la misma combinación, por lo que habrá un total de 1.980 décimos con el número 00000, otras 1.980 con el número 00093, que se corresponde con el dorsal de Marc Márquez y que es uno de los más buscados de este año y 1.980 de todos y cada uno de los números hasta el 99999, el más alto puesto a la venta en 2025. Compartir en X

¿Ya has usado el Lotómetro para la Lotería de Navidad? ¡Estás a tiempo! Lotómetro de Lotería de Navidad de 2025 El funcionamiento del Lotómetro es sencillo y muy intuitivo. Por un lado, está la relación de los premios, donde según se desarrolle el sorteo, irán apareciendo los números premiados con cada uno de los cinco grandes del sorteo. En el apartado de 'Comprobar resultados' es donde puedes trabajar: puedes ir añadiendo cada uno de los números con los que juegas, así como la cantidad que juegas con cada uno. Para eso, sólo tienes que ir rellenando los bloques habilitados: Tu número : tienes que añadir los cinco dígitos de cada combinación con la que juegas, incluidos los 0 a la izquierda. Ha de ser un número entre el 00000 y el 99999, que son las 100.000 combinaciones que entran en el bombo grande.

: tienes que añadir los cinco dígitos de cada combinación con la que juegas, incluidos los 0 a la izquierda. Ha de ser un número entre el 00000 y el 99999, que son las 100.000 combinaciones que entran en el bombo grande. Cantidad: por defecto, si no pones nada, aparecerán los 20 euros del precio del décimo. Pero si compartes un décimo o lo que tienes son participaciones —o, en el otro lado de la balanza, tienes varios décimos con el mismo número— puedes poner la cantidad exacta que juegas por ese número. Si tienes tres décimos, serán 60 euros; si tienes un décimo compartido con cuatro personas, tendrás que poner 5 euros. Una vez que tienes estas dos informaciones, sólo tienes que pulsar el botón de 'Añadir número' y éste se quedará guardado. Si no borras el historial o la caché y utilizas siempre el mismo dispositivo, los números de la Lotería de Navidad se quedarán guardados hasta que tú quieras: puedes eliminarlos pulsando la opción individual para cada número o, para que desaparezcan todos a la vez, la opción de 'Vaciar Lotómetro'. Aunque aparezcan unas pocas líneas, lo cierto es que puedes añadir tantos números como quieras. Hasta que finalice el sorteo, los resultados por cada número son los siguientes: → Pendiente de sorteo → Número premiado Sólo se marcará la opción de número premiado una vez que, en el desarrollo del sorteo, el número en cuestión haya sido premiado, o bien con alguno de los cinco grandes, con alguna aproximación o con la pedrea. Para comprobar los resultados, muy fácil: sólo tendrás que pulsar la opción de 'Comprobar'. Que un número aparezca como 'pendiente de sorteo' significa, a priori, que aún no ha sido cantado por las niñas y niños de San Ildefonso, pero lo mejor es que esperes a que termine el sorteo para comprobarlo. Eso sí, la relación de números premiados no será oficial hasta que Loterías y Apuestas del Estado finalice el escrutinio del sorteo y publique todos los premios. Cuando sí marque un número premiado, te dirá la cantidad de dinero (bruto) ganado en función de lo jugado: si a un décimo premiado con el Gordo le corresponden 400.000 euros y tienes un décimo con esa combinación pero compartido con otra persona, por lo que juegas 10 euros, el dinero que te corresponde son 200.000 euros. Compartir en X

Preguntas y respuestas sobre la Lotería de Navidad en 1 minuto, contadas desde dentro de SELAE El sorteo de la Lotería de Navidad reparte cada año más de 15.000 premios. Y lleva haciéndolo prácticamente desde sus inicios a principios del siglo XIX. Concretamente, el sorteo del Gordo de Navidad nació en 1812 durante el reinado de Carlos III. Nos lo cuenta desde dentro Juan Antonio López, quien en 2023 ocupaba el puesto de subdirector de juegos de Loterías y Apuestas del Estado. Explica cómo, en sus orígenes, la Lotería se creó con el fin de obtener recursos para la Hacienda pública, algo así como "un impuesto voluntario". Como uno de los responsables de este juego en el que participan 8 de cada 10 españoles, analiza cómo la Lotería de Navidad pasó de ser un mero método recaudador a convertirse en un fenómeno social que va mucho más allá de lo que supone un simple juego. No, Hacienda no se lleva sólo el 30% de la recaudación de la Lotería de Navidad y el 20% de los premios Equipo de Investigación Compartir en X

