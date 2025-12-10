¿Hay algún número estrella para esta Lotería de Navidad? Los loteros responden: "Aún quedan días"

Los loteros de toda España trabajan a destajo en la venta de Lotería de Navidad de cara al sorteo, que se celebra el 22 de diciembre. ¿Pero hay algún número fetiche para este año? Ellos mismos lo cuentan.

El de diciembre es el mes navideño por antonomasia: los escaparates mutan para mostrar belenes, árboles y decoración incitando a las compras, tan habituales en esta época del año, la iluminación navideña se enciende en todas las ciudades y pueblos del país, los mercados navideños copan las plazas y la gente abarrota las calles. Nadie quiere perderse las luces, las compras... ni la Lotería de Navidad. Es por eso que entre las muchedumbres, nos encontramos con decenas, cientos de personas haciendo cola para poder adquirir números del sorteo navideño en alguna de las administraciones más sonadas: 'Doña Manolita' en Madrid, 'Manises' en Valencia o 'La Bruja de Oro' en Sort, Lleida.

Y esta es una tendencia que se repite cada año, como también el patrón de apuntar en una misma dirección (o en unas pocas). Y este año, ¿hay alguna terminación especial? Parece que no. En el año 2025 han ocurrido cosas importantes en fechas que pueden convertirse en números de Lotería de Navidad —la muerte del papa, la firma del acuerdo de paz en Gaza...—, pero a estas alturas del año, los loteros aún no han notado la existencia de números estrella en las peticiones de sus clientes. En declaraciones a la agencia EFE, Rafa Sanchís, gerente de la administración de Lotería Manises, asegura que la demanda en Valencia se disparó el año pasado (el año de la DANA) y este año parece que la tendencia es positiva. Pero, por ahora, no hay una terminación fetiche.

Eso sí, todavía quedan días para que suceda "algo que llame la atención", tal y como indica Lotería El Castillo de Alaquàs. En este despacho, sólo el cambio de ubicación en la misma avenida, realizado hace cuatro meses, ha propiciado que algunos clientes pidan la terminación 59 —coincidente con el número del nuevo local—, pero no hay ningún número que destaque, según su gerente, Marcos Bernabéu. Lotería El Castillo, que vende la lotería del Valencia C.F., ha aumentado los pedidos entre un 12% y un 15% respecto a las mismas fechas del año pasado, y ha observado que, frente al avance de lo digital, esta campaña hay muchos clientes que piden recibir el número en su domicilio porque prefieren disponer del décimo físico.

Otros despachos de lotería están viviendo la campaña de Lotería de Navidad con "una marcha normal", según el gerente de una administración dañada por la DANA, la número 1 de Benetússer, Bernabé Martínez, que tiene la misma lotería consignada que el año pasado y que apunta que en 2024 se vendió "un poco más" pero a la vez se anularon pedidos de muchas empresas. Este despacho de loterías está "nuevecito" tras las inundaciones, que hicieron que el agua les llegara "hasta la cintura", y esperan que este año les traiga más suerte que el pasado, cuando "casi" dieron el Gordo y "casi" el segundo: "Al poste los dos".

