Lo que opinan los españoles sobre la (posible) subida del precio de la Lotería de Navidad: "No hay mejor lotería..."

El debate sobre el precio del décimo de la Lotería de Navidad vuelve a estar sobre la mesa y los españoles tienen su opinión al respecto. ¿Qué les parece que la participación suba de 20 a 25 euros?

Todavía es una propuesta, pero en algún momento puede convertirse en realidad. Los loteros reclaman una subida del precio de la Lotería de Navidad, que pase de 20 a 25 euros, y aunque Loterías y Apuestas del Estado prefiere no pronunciarse al respecto, hay que recordar que en el pasado, el presidente de SELAE, Jesús Huerta, barajó esta posibilidad. Puede que no sea hoy, pero en algún momento acabará ocurriendo. ¿Y qué les parece a los españoles?

A priori, a la mayoría no les importa demasiado. En Más Vale Tarde salieron a la calle a preguntar sobre este debate. "Perfecto", decía un asiduo al sorteo. Eso sí, "si aumenta el premio en proporción" no hay ningún problema. Lo cierto es que la propuesta de los loteros también prevé esto: una subida del precio, pero también de los premios, con un Gordo que alcance el medio millón de euros.

"¿Qué más me dan, cinco euros más o cinco euros menos?", aseguraba otro, tomándose con humor que al final, terminas el año "sin un duro igual". La tendencia en general es esta. Otra mujer mostraba su lado más comprensivo con los loteros: "Llevan muchísimos años sin subir, no estaría mal que subieran un poquito", aseguraba. Los hay también que lo ven una barbaridad. "Si ya me cuesta comprarla por 20, por 25 ni de coña. Para que luego no me toque nada...", señalaba un joven por la calle.

Y si también los hay a los que no les parece bien, ninguno dejaría de participar en la Lotería de Navidad, un sorteo que todos los años se celebra el 22 de diciembre y que pese a que sus premios no son excesivos, suma la participación de millones de españoles. "Me parece un exceso, pero compraremos igual", indicaba un señor. Otra señora seguía la misma línea, aunque algo más pesimista: "Compraré menos", decía indignada.

Por último está quien de base no quiere participar, aunque al final le pueda el FOMO de comprar Lotería navideña: "Yo parto de la base, que decía mi abuela, de que no hay mejor lotería que el ahorro y la economía". "Pero bueno, sí, un décimo al año compro, para que no le toque a mis compañeros de trabajo y a mí no".

