El agitador ultra Vito Quiles, imputado por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica

¿Por qué es importante? Quiles ha sido citado a declarar el 7 de abril como investigado por revelación de secretos al mostrar en sus redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica días después del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

Vito Quiles ha sido citado a declarar como investigado el 7 de abril por difundir información privada de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica España, tras el apagón del 28 de abril de 2025. El juzgado de instrucción número 23 de Madrid, dirigido por Sonia Agudo, admitió la denuncia por revelación de secretos presentada por Corredor. Quiles publicó en redes sociales fotos de la casa de Corredor y afirmó que había contratado seguridad con fondos públicos. Los abogados de Corredor destacan que esta acción vulnera su derecho a la intimidad y no está protegida por la libertad de expresión. Además, seguidores de Quiles incitaron a realizar escraches en su domicilio.

Vito Quiles ha sido citado a declarar como investigado el próximo 7 de abril por difundir información privada vinculada a la presidenta de Red Eléctrica España (REE), Beatriz Corredor, días después del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

El juzgado de instrucción número 23 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia por revelación de secretos que presentó Beatriz Corredor tras ver cómo el agitador de ultraderecha había divulgado en redes sociales datos sobre su domicilio.

En concreto, todo ocurrió el 3 de mayo de 2025, cuando Vito Quiles publicó en su cuenta de 'X' un mensaje en el que señalaba que Corredor había contratado "con fondos públicos a vigilantes de seguridad" en la puerta de su casa. Un texto que acompañó con fotografías de la vivienda.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, los abogados de Corredor señalan que Vito Quiles ha hecho público en algunas de sus redes sociales el lugar donde se ubica el domicilio familiar, "revelando así un dato de su vida privada con una directa incidencia en su derecho a la intimidad personal y familiar". "Esta acción no forma parte ni puede estar amparada por las libertades de expresión o de información", destacan.

Además, incluyen comentarios realizados por seguidores del pseudoperiodista en los que destacan cómo se puede leer que sugieren e incitan a otros usuarios "a presentarse allí para organizar concentraciones y escraches" delante de la casa de Corredor. Como ejemplo de esto, ponen algunos en los que se pueden leer frases como "todos a quemarle la casa".

La defensa de Vito Quiles pide el archivo de la causa

Por su parte, la defensa de Vito Quiles, que ejerce el abogado penalista Juango Ospina, se ha pronunciado en un escrito, al que ha tenido acceso laSexta, pidiendo el archivo de la causa al considerar que no hubo "acceso o apoderamiento ilícito de datos reservados en archivos o registros" ni "revelación concreta e inequívoca del domicilio".

De esta forma, señalan que no existe "contacto directo ni uso indebido de datos personales". "Por todo ello, y con el fin de evitar le pena de banquillo, la cual esta proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, esta parte viene a solicitar que se acuerde el archivo y sobreseimiento de las actuaciones", concluyen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.