Dónde se cobran los décimos de la Lotería de Navidad premiados

Si tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, ¡enhorabuena! Pero para canjearlo por tu premio tendrás que hacerlo de una u otra manera en función de la cuantía y de si lo has comprado físico, por Internet o a través de participación.

Give me my money. "Pá-ga-me", que diría Belén Esteban. En un día como hoy, en el que millones de euros se reparten por toda España, hay mucha ilusión pero lo cierto es que lo que a la mayoría les importa es cómo esa ilusión se traduce en realidad. Por eso, lo que muchas de las personas que juegan a la Lotería de Navidad necesitan saber qué hacer si les toca un premio. A lo largo de las más de dos horas que dura el sorteo de Navidad, son muchas las opciones de llevarse un dinerito, pero en función de la cuantía que se gane (si se gana), el lugar al que acudir será uno u otro.

Si eres de los afortunados más frecuentes un día como hoy y te llevas una pedrea, una aproximación o un premio menor, lo tienes mucho más fácil. La normativa de Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar todos los premios de la Lotería de Navidad por debajo de los 2.000 euros, podrás canjear el dinero de tu décimo en cualquier administración de Lotería o punto de venta autorizado de SELAE. Eso sí, siempre y cuando éste haya sido comprado de manera física y tengas el resguardo; si lo has comprado online o a través de participaciones —es decir, lo que tienes es una papeleta, no un décimo— la cosa cambia (y te lo contamos más abajo).

Si eres de los más afortunados (y menos frecuentes), tendrás que acudir a alguna de las entidades bancarias autorizadas por SELAE que, desde hace unos años, son sólo dos: CaixaBank y BBVA. Desde Loterías, la recomendación es que, en lugar de acudir directamente al banco, se solicite una cita previa para garantizar que "te puedan atender adecuadamente". Y una cosa muy importante: aunque no tengas cuenta en ninguno de estos dos bancos, no sólo puedes cobrar tu décimo aquí, sino que además no te pueden obligar a abrirte una cuenta bancaria para cobrarlo ni tampoco te podrán aplicar comisiones para recibir tu dinero. Pero sí te pedirán algunos documentos:

DNI (u otra documentación de identidad oficial) en vigor

Formulario de protección de datos personales cumplimentada por el ganador del premio

Aunque no es obligatorio, puede que el banco también te pida alguna información financiera relacionada con el procedimiento de conocimiento de clientes (KYC, por sus siglas en inglés), con el fin de cumplir sus obligaciones legales de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Una vez confirmado que el décimo está premiado y verificada la identidad del portador del resguardo, sólo es cuestión de tiempo recibir ese dinero en la cuenta bancaria del ganador.

Cómo cobrar el premio de un décimo comprado 'online'

Si el décimo premiado ha sido comprado a través de la web o de la app de Loterías y Apuestas del Estado, todo es (más o menos) más sencillo. Al disponer de tus datos (y de tu cuenta bancaria) en el proceso de registro, tienen todo lo necesario para transferirte el dinero. Pero puede que lo veas en la Lotobolsa... o que no. Esto tiene una explicación: Loterías y Apuestas del Estado tiene un saldo máximo permitido en la Lotobolsa, de 400 euros. Esto quiere decir que nunca puede haber más de ese dinero en la 'bolsa' destinada a hacer apuestas en los diferentes sorteos de SELAE.

Si tu premio es menor de 400 euros, verás tu premio ingresado en la Lotobolsa de manera automática una vez que termine el escrutinio del sorteo. Si al ingresarte el premio el saldo excede de 400 euros, el sistema transferirá directamente el premio a tu cuenta bancaria, algo que también ocurrirá para todos los premios que excedan los 400 euros pero sean inferiores a 2.000 euros. Para esto, obviamente, el acertante tiene que tener todos los datos actualizados en su perfil del sistema. Eso sí, SELAE puede solicitar alguna información adicional si la Sociedad lo considera necesario.

Para los premios grandes, de más de 2.000 euros, el mecanismo se parece algo más al que se hace en el cobro presencial: a través de la aplicación o de la web de Loterías, tendrás que rellenar el formulario de Conocimiento Adicional del Jugador, accesible desde la pantalla de 'Datos personales'. Cuando SELAE tenga toda la información procederá a ejecutar la transferencia del dinero, normalmente la misma noche del sorteo, y "el tiempo que tardarás en recibir tu dinero ya depende del tiempo que tarde el sistema bancario en realizar la transferencia". Hasta hace poco, este tiempo siempre era inferior a tres días; desde el pasado mes de octubre, las transferencias inmediatas (que llegan en menos de 10 segundos) son gratuitas, por lo que el dinero puede que llegue mucho más rápido.

Cómo cobrar el premio de una papeleta de Navidad

Papeletas para participar en el sorteo de la cesta de Navidad la 'Gorda'

¡Oh, las papeletas de Navidad! Mucha gente opta por adquirir papeletas de Navidad en lugar de décimos completos. Esto tiene una serie de repercusiones, especialmente cuando tocan premios. Hay que tener en cuenta que cada papeleta tiene un precio, pero no todo el dinero que pagas por ella se pone en juego en el sorteo: lo normal es que un pequeño porcentaje (inferior al 20%) se vaya destinado a la financiación de una institución, a una ONG o a algún otro tipo de donativo, por lo que tienes que saber cuánto dinero se juega en la Lotería de Navidad por cada papeleta comprada. Y si toca... viene un poco de lío.

En la misma participación deberá indicar la manera de proceder si resulta premiada: quién custodia el décimo, quién lo cobra... así pues, compra participaciones de gente de fiar. Es una recomendación. El premio no se recibe a cambio de la papeleta: es el organizador de la venta de participaciones el que cobra los premios y luego los reparte entre sus ganadores. Así que si te toca a través de una participación, tendrás que acudir a la persona u organización que te la vendió para que te expliquen cómo se gestionará la entrega del dinero.

