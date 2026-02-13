¿Dónde es festivo en Carnaval? Todos los municipios de España con días de fiesta en esta celebración

El Carnaval se vive fuerte en España, especialmente en algunas provincias. Consulta en este buscador todos los municipios en los que es festivo en el calendario laboral algún día entre el sábado de Carnaval (14 de febrero) y el Miércoles de Ceniza (18 de febrero).

Cada año, el Carnaval cae en una fecha diferente, igual que ocurre con la Semana Santa o el Ramadán. Todo depende de la luna. Y aunque es una celebración eminentemente festiva, en algunos sitios de España tiene un carácter tan arraigado que sus calendarios laborales incluyen alguno (o varios) de los días como jornadas inhábiles. Por ejemplo, en casi toda la provincia de Ourense es festivo, para darle más valor a la recuperación e institucionalización del Entroido, uno de los carnavales más tradicionales del país.

El primer lugar en el que se considera festivo alguno de estos días de Carnaval es Tobed (Zaragoza), que tiene marcado como día de fiesta el 14 de febrero, San Valentín. Y, más que por Carnaval, es precisamente por este santoral por el que se celebran fiestas: San Valentín es el patrón del pueblo y cada 14 de febrero se celebra una procesión en honor al santo, una misa y el besado y veneración de la reliquia a San Valentín.

En cerca de 40 municipios, es festivo el Lunes de Carnaval (16 de febrero), varios en Andalucía, entre ellos la ciudad de Cádiz, donde se ha celebrado el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, como cada año, con sus chirigotas, comparsas, coros y cuartetos. También este día es fiesta en varias localidades de Extremadura, especialmente en la provincia de Cáceres, así como en algunas de Galicia, como Monfero , Noia, Porto do Son Vilarmaior (A Coruña), o Beariz, Sarreaus y Vilariño de Conso (Ourense).

El día gordo es, sin lugar a dudas, el 17 de febrero, martes de Carnaval, donde es fiesta en más de 350 municipios de España. En diferentes puntos de Canarias, donde también se celebra con fuerza el Carnaval, es fiesta este día, así como en algunos de Castilla y León, Castilla-La Mancha e incluso en Comunidad Valenciana. Aunque la mayoría de ellos se concentran en Galicia y Extremadura. En el siguiente buscador puedes localizar todos los lugares donde son festivos algunos de estos días:

El 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, es día de fiesta en 25 municipios, la mayoría de ellos también en Galicia, aunque también Chimillas (Aragón), varios municipios de Castilla y León y de Castilla-La Mancha y Navalmoral de la Mata (Extremadura), así como en Valdemaqueda (Madrid) y Mallabia (Vizcaya) también es festivo el 18 de febrero.

