El Gobierno trabaja en un plan de vivienda que contempla penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler

Los Ministerios de Vivienda y de Hacienda trabajan en una propuesta para desincentivar a los caseros a que suban los precios del alquiler. El Gobierno ahonda, según fuentes de Vivienda a laSexta, en su política de incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no.

Así, el Gobierno trabaja en una propuesta que combina incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler y desincentivos para quien lo suba. Según detallan, se modula la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio, pero en ningún caso llegando al 0% porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) frente a los alquileres turísticos o de temporada.

No obstante, insisten en que no hay nada cerrado y que continúan trabajando en ello. Hasta ahora el Ejecutivo había optado por una estrategia fiscal con incentivos positivos. En la actualidad, la ley de Vivienda (en vigor desde enero de 2024) establece una bonificación general del 50% para los propietarios que alquilan pisos residenciales (no turísticos, ni temporales). Cualquier persona que alquile un piso, de las rentas que obtiene, se bonifica un 50%.

Este nuevo plan, sin embargo, contemplaría desincentivos. Lo que plantea el Gobierno es que si ese propietario sube el precio del alquiler ya no recibirá la bonificación del 50%. La bonificación será mucho menor, sin llegar al 0%. Una horquilla que se fijaría hablando con los grupos.

El objetivo es promover una contención de los precios. De la misma manera que el Gobierno incentiva con el 100% de bonificación a los que bajen el precio del alquiler, quieren desincentivar a los que lo suban.

El pasado 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu.

Este decreto, que indicó que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.

A pesar de las críticas que ha recibido la medida de incentivar a los caseros que no suban las rentas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

Esta por ver si este nuevo plan de desincentivos en el IRPF gusta más a los socios de Gobierno, aunque sería muy difícil obtener el visto bueno de Junts. Por el momento, fuentes de Sumar en conversación con laSexta, critican ese plan de desincentivar como "una reducción del privilegio fiscal". Creen que como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios que en el último lustro "se han disparado más de un 40%".

Añaden además que el efecto en el mercado del alquiler "seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos" e insisten en que sería más efectiva su propuesta de "una prórroga extraordinaria de los contratos" para intervenir de inmediato el mercado del alquiler.

