El tercer premio de la Lotería de Navidad de 2025, el 90693

El tercer premio es el último de los grandes premios que está sometido a un gravamen especial: en este caso, Hacienda se lleva únicamente 2.000 euros por décimo; el resto, para los afortunados.

El número 90693 ha sido agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, lo que implica un premio de 50.000 euros por décimo. En esta ocasión, la suerte se ha repartido en más de un centenar de administraciones de toda España.

El sorteo tuvo lugar a las 11:12 horas, cuando los Niños de San Ildefonso, Aurora y Armín Rodríguez Osorio, cantaron las cifras extraídas del bombo por Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue.

De todos los premios mayores, el tercer premio es el último del que Hacienda retiene parte del importe. Cada serie está premiada con 500.000 euros, lo que significa que cada décimo premiado recibe 50.000 euros, de los cuales 2.000 euros se destinan a Hacienda, dejando 48.000 euros netos para el ganador.

El tercer premio del año pasado (2024) fue el 11840, cantado a las 9:48 horas y repartido en 162 administraciones de toda España.

Además del premio principal, el tercer premio también ofrece pequeñas alegrías a quienes se acerquen a la combinación ganadora:

Los números anterior y posterior al premiado reciben 960 euros por décimo .

al premiado reciben . Los décimos que compartan la misma centena o que terminen en las dos últimas cifras del número ganador obtienen 100 euros, la misma cantidad que reparte la pedrea.

Para cobrar un tercer premio, si tienes el décimo en la mano (o en la cartera, o guardado a buen recaudo, pero en papel físico) tendrás que acudir a uno de los dos únicos bancos autorizados para ello: CaixaBank o BBVA. Con el resguardo del premio y el DNI en la mano, tendrás que acudir a la entidad bancaria para, una vez que confirmen que el premio es tal y que la persona que va a cobrarlo es quien dice ser —aunque también se hacen otras comprobaciones—, el dinero se puede cobrar desde el momento en el que Loterías y Apuestas del Estado realice el escrutinio del sorteo.

Si además de este tienes más décimos, siempre puedes recurrir al Lotómetro para ir comprobándolos: aquí puedes guardar todos los números con los que participas en el sorteo, añadiendo la cuantía que juegas con cada uno de ellos, y una vez que se termine el sorteo podrás, de una sola vez, consultar si otros han resultado premiados. Fácil, ¿verdad?

El tercero es, como bien indica su nombre, el tercero de los premios importantes que se reparten en el sorteo de Navidad. Los premiados celebran su suerte, mientras otros millones de españoles continúan atentos al sorteo. Para ellos, que seguramente tengan varios números para la Lotería de Navidad, desde laSexta les facilitamos la mejor herramienta para comprobar los premios del día: el Lotómetro, que te permite comprobar qué números tienen premios y cuáles se han quedado sin premiar este 22 de diciembre.

