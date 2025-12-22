¿Cómo se eligen a los Niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad 2025?

Mientras nuestros queridos Niños de San Ildefonso cantan los números de la Lotería de Navidad, Elizabeth López nos cuenta en Aruser@s cuál es la historia de estos pequeños que de año en año, desde 1812, dan voz a esta tradición.

¡El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya ha empezado! Y en Aruser@s, mientras los Niños de San Ildefonso reparten alegría y dinerito, Elizabeth López nos cuenta el origen de esta tradición.

Desde 1812, cuando se celebró el primer sorteo navideño, los niños de la residencia de San Ildefonso en situación de vulnerabilidad ya ponían voz a los números y los premios. Tras 213 sorteos, así sigue siendo.

Los niños elegidos tienen que tener entre 8 y 9 años hasta los 14. "Tienen que tener un buen timbre de voz y una pronunciación clara", indica la periodista. Además, tienen que estar apuntados a la asignatura extraescolar de la Lotería porque allí es donde practican todos los días. En total, son 24 los niños que participan.

"En el momento en el que ellos cantan el Gordo, ¿tienen algún tipo de premio?", quiere saber Angie Cárdenas. "Es una satisfacción personal", comenta López. "Y tienen la foto para el recuerdo", añade Alba Gutiérrez. Una foto de portada.

Consulta si eres uno de los agraciados en nuestro lotómetro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.