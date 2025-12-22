Madrid y Valencia
Las 5 administraciones que más premios de la Lotería de Navidad han repartido en 2025
Madrid y Valencia se coronan como las dos provincias en las que se concentran las cinco administraciones que más premios han vendido en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025.
'Doña Manolita' y 'Manises' son dos de las administraciones de Lotería más populares de España. Con razón: han repartido multitud de premios a lo largo de la historia del sorteo de la Lotería de Navidad. Y el gerente de la segunda, Rafa Sanchís, esperaba que este año fuera el octavo en repartir el Gordo. No ha podido ser. Tampoco lo ha repartido 'Doña Manolita', aunque tienen otra cosa en común ambas administraciones: que las dos han repartido cuatro premios en este sorteo.
No son las únicas, además de estas dos, 'Lotería Castillo', en Alaquàs, ha repartido otros cuatro premios, mientras que la administración 'Pepito Herranz', de San Lorenzo de El Escorial, ha hecho lo mismo. La última de las cinco administraciones que más premios ha repartido este 2025 es 'La Pica de Oro', ubicada en la calle de Narváez, 13, de la capital española.
Premios de 'Manises'
Premios de 'Lotería Castillo'
Premios 'Doña Manolita'
Premios 'Pepito Herranz'
Premios de 'La Pica de Oro'
*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.