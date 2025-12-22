Las 5 administraciones que más premios de la Lotería de Navidad han repartido en 2025

El gerente de Loterías Manises, Rafa Sanchis, antes del sorteo de la Lotería de Navidad de 2025

Madrid y Valencia se coronan como las dos provincias en las que se concentran las cinco administraciones que más premios han vendido en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025.

'Doña Manolita' y 'Manises' son dos de las administraciones de Lotería más populares de España. Con razón: han repartido multitud de premios a lo largo de la historia del sorteo de la Lotería de Navidad. Y el gerente de la segunda, Rafa Sanchís, esperaba que este año fuera el octavo en repartir el Gordo. No ha podido ser. Tampoco lo ha repartido 'Doña Manolita', aunque tienen otra cosa en común ambas administraciones: que las dos han repartido cuatro premios en este sorteo.

No son las únicas, además de estas dos, 'Lotería Castillo', en Alaquàs, ha repartido otros cuatro premios, mientras que la administración 'Pepito Herranz', de San Lorenzo de El Escorial, ha hecho lo mismo. La última de las cinco administraciones que más premios ha repartido este 2025 es 'La Pica de Oro', ubicada en la calle de Narváez, 13, de la capital española.

Premios de 'Manises'

Quinto premio ( 23112 )

) Tercer premio ( 90693 )

) Cuarto premio ( 25508 )

) Quinto premio (77715)

Premios de 'Lotería Castillo'

Cuarto premio ( 78477 )

) Quinto premio ( 23112 )

) Tercer premio ( 90693 )

) Quinto premio (77715)

Premios 'Doña Manolita'

Tercer premio ( 90693 )

Cuarto premio ( 25508 )

Quinto premio ( 60649 )

Quinto premio (41716)

Premios 'Pepito Herranz'

Cuarto premio ( 78477 )

Tercer premio ( 90693 )

Quinto premio ( 60649 )

Quinto premio (77715)

Premios de 'La Pica de Oro'

Cuarto premio ( 78477 )

Tercer premio ( 90693 )

Quinto premio ( 60649 )

Quinto premio (41716)

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.