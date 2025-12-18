Estas son las terminaciones que generan más fidelidad en la Lotería de Navidad

En Aruser@s, analizan las curiosidades que rodean a las terminaciones más populares de la Lotería de Navidad: ¿por qué despiertan mayor lealtad en las administraciones números como el 13 o el 7?.

No son las terminaciones más compradas, pero sí las que generan mayor fidelidad entre los habituales de las administraciones de lotería. A pocos días de celebrar el Sorteo de la Lotería de Navidad, Aruser@s repasa algunas curiosidades sobre las terminaciones más simbólicas y se pregunta qué significa jugar siempre al 13 o al 7.

El 13 es una de las terminaciones que más se repite año tras año. Un atractivo que reside en la llamada "suerte invertida": al ser tradicionalmente considerado un número de mala suerte, muchos jugadores deciden darle la vuelta. Además, despierta sensaciones de curiosidad, rareza, rebeldía y originalidad.

En la otra cara de la moneda, otro de los números estrella es el 7, un clásico con alta demanda por su largo historial de fortuna. A este número se le atribuyen propiedades casi mágicas, lo que lo convierte en uno de los más buscados por los supersticiosos.

En el plató, los tertulianos también confiesan cuáles son sus números de la suerte." Lo tengo clarísimo, los números impares son más bonitos", asegura Alfonso Arús, mientras que Rocío Cano discrepa: "A mí me gusta el 0, que es el que llevo".

Tatiana Arús, por su parte, recuerda una anécdota muy personal: "El año que nació Axel, un 13 de octubre de 2016, cuando cerró la administración estuve a punto de comprar un décimo con esa terminación. No lo compré y ese año el Gordo acabó en 13".

Eso sí, los datos también hablan. "Por estadística la terminación que mas ha salido es el acabado en 85", apunta Alba Gutiérrez, demostrando que, entre superstición y números, la suerte sigue siendo imprevisible.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de'A la caza del Gordo', en atresplayer.

____

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.