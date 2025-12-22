¿Está condenada a desaparecer la Lotería de Navidad? Gonzalo Bernardos responde

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha explicado cuál es el futuro del sorteo y cómo se podría mejorar para hacerlo más atractivo.

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos ha reflexionado acerca del futuro del sorteo de Navidad de la lotería, del que muchos dicen que está sentenciado por la falta de participación de los jóvenes; las retenciones de Hacienda y el alza del coste de la vida. "Está condenada a cambiar", ha señalado al respecto Bernardos, quien ha añadido que antiguamente Loterías y Apuestas del Estado tenía el buque insignia de las quinielas, pero que ahora es un juego "prácticamente marginal".

Por eso mismo, el profesor ha indicado que el sorteo navideño debe modificarse y cumplir tres criterios: "el premio gordo te ha de solucionar la vida"; "el sorteo ha de ser divertido" y "bastante más corto de lo que es en la actualidad".

Asimismo, ha propuesto que se cree un nuevo premio llamado "el gordísimo", el cual reparta "cuatro millones de euros que te resuelvan la vida" y que para ganarlo haya que "acertar el número y la serie". En este sentido, Bernardos ha detallado que en 1980 el décimo costaba 2.500 pesetas (15 euros), pero recibías 25 millones de pesetas (150.000 euros), que servían para "comprar siete viviendas usadas en el Eixample de Barcelona". Sin embargo, a día de hoy, el economista ha aseverado que solo "puedes comprar, como mucho, una de 60 metros cuadrados".

Por otra parte, ha sugerido que para financiar ese "gordísimo" se incremente el precio del décimo a 21 euros y que se dé "más margen de actuación a los loteros", puesto que "no pueden hacer marketing ni hacer promociones, prácticamente son simples expendedores". "Me parece una barbaridad que solo cobren 0,9 euros por décimo", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.