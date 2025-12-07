Ahora

En 2013 repartieron 200 millones

La gasolinera de Tenerife que rivaliza en colas con Doña Manolita: todos los años reparten premios de la Lotería de Navidad

Los detalles Desde que en 2013 repartieran 200 millones de euros en la Lotería de Navidad, no han dejado de repartir premios ni un solo año. Hasta en cuatro ocasiones han cantado el Gordo.

Gasolinera del sur de Tenerife
Un clasicazo de estas fechas es parar en una gasolinera de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, y no porque la gasolina esté barata, sino por la lotería. Allí, las colas rivalizan estos días con las de la mismísima Doña Manolita. "El año pasado estuvimos dos hora y media de pie", expresa una mujer, mientras que otra cuenta que se levantan "a las 6:00 horas para ir temprano".

En esta gasolinera del sur de Tenerife reparten ilusión a base de constancia. Y es que desde que en 2013 repartieran 200 millones de euros en la Lotería de Navidad, no han dejado de repartir premios. Son ya 12 sorteos de Navidad consecutivos, de los que en cuatro han cantado el Gordo, por lo que hasta ese lugar se desplazan personas de toda España.

En estas fechas, allí es imposible repostar y no llevarse un boleto. Ahora, están a las puertas de que su buena racha cumpla (o no) 13 años, el número, dicen los supersticiosos, de la mala suerte, lo que supone un nuevo reto de la gasolinera más afortunada.

