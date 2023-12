¿Has leído o escuchado algo sobre la posibilidad de que se suspenda el sorteo de la Lotería de Navidad? Lo cierto es que es algo bastante improbable. No hay más que echar la vista atrás y pensar en el año 2020, cuando España estaba inmersa en una pandemia mundial que puso en cuarentena a todo el país y que obligó a paralizar gran parte de la actividad cultural, deportiva y social de los españoles. No hubo fútbol, ni cine, ni teatros. Durante un tiempo no había bares abiertos, ni fiestas privadas (al menos, legales), ni posibilidad de juntarse varios amigos en una misma casa. Pero sí hubo Lotería de Navidad.

En diciembre de 2020, la Lotería de Navidad se celebró a puerta cerrada, únicamente con los niños y niñas de San Ildefonso y trabajadores de las organizaciones (SELAE, el Teatro Real, seguridad...). Incluso durante la guerra civil, hubo un año en el que se celebraron dos sorteos de Navidad a la vez, uno en el bando republicano y otro, en el sublevado.

Aun así, sí existe efectivamente una razón por la que un sorteo de Navidad podría tener que ser aplazado, tal y como recoge la Instrucción General de Loterías. Concretamente esta casuística está recogida en el artículo 32, donde se especifica este escenario: "Si ocurriese rotura o descomposición de algún globo u otro útil de los que se emplean para los sorteos, el presidente dispondrá que se componga inmediatamente, en caso de ser posible. Si no lo fuese y quedase inutilizada alguna pieza mecánica se continuará el acto hasta su terminación por los procedimientos manuales más adecuados a juicio de la Junta", apunta.

"El aplazamiento que se acuerde para dar lugar a esta modificación podrá ser ilimitado, permaneciendo las puertas del local abiertas al público todo el tiempo se tarde en resolver las incidencias y dar fin al sorteo. Si el acontecimiento o rotura fuese de tal índole que impidiese la continuación del acto, se dará por suspendido, extendiéndose acta en que conste lo sucedido y la decisión de la Junta. Esta procurará por todos los medios conservar los documentos y bolas de números y premios ya insaculadas, detallándolas en la citada acta, que se remitirá al Ministerio de Hacienda para que tenga conocimiento del caso y pueda resolver lo conveniente", añade. "De la decisión de la Junta se dará conocimiento inmediato a los asistentes al sorteo, y el acuerdo ministerial se publicará en su día en el Boletín Oficial del Estado".

No obstante, la rotura de un bombo (u otro material), aunque no es improbable, sí es subsanable, porque todos los elementos de la Lotería de Navidad tienen su repuesto. Este año, por ejemplo, se han sustituido un total de 204 bolas para el sorteo, al no verse bien definida la grabación de los números en ellas.

Otro de los problemas registrados este año es un pequeño incidente que ha sufrido la tolva titular, que fue arañada en su traslado al Teatro Real de Madrid. Si bien aparentemente la idea de Loterías y Apuestas del Estado es utilizarla el día 22 de diciembre, en el caso de querer sustituirla sería posible, porque también se encuentra en el Teatro la tolva sustituta.