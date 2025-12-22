25412, el cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad de 2025 que reparte 6.000 euros por décimo

Ocho son los quintos premios que reparte la Lotería de Navidad: con el que acaban de cantar los niños y niñas de San Ildefonso ya sólo quedan la mitad de estos quintos.

Llegamos al ecuador, con el cuarto de los quintos premios de la Lotería de Navidad de 2025: 25412.

Ha estado bastante repartido. Ha caído en Málaga, Madrid, Almería, Salamanca, Morón de la Frontera, Zaragoza y Maracena.

Los niños de San Ildefonso que lo han cantado son Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga.

Son 6.000 euros los que recibe cada propietario de un décimo con este número —la misma cantidad que reciben los ganadores del primero, segundo y tercer quinto premio—, 60.000 a la serie completa. A lo largo de todo el sorteo, los niños y niñas de San Ildefonso van extrayendo y cantando los números premiados del sorteo, hasta completar el total de premios: de los quintos cantan un total de ocho.

Tanto los quintos como los dos cuartos premios, se reciben de manera íntegra: Hacienda sólo retiene el 20% de los que superan los 40.000 euros (aunque los primeros 40.000 euros están exentos del gravamen). Aunque el quinto premio es el más pequeño de los grandes premios de Navidad, el más frecuente (y chiquitito) es la pedrea, que reparte 100 euros a cada décimo. Los números de la pedrea son 1.794 y sí, son los que más repiten los cantores de San Ildefonso, el clásico premio de los mil euros. Son mil euros cada serie; dado que cada serie está compuesta por 10 décimos, cada décimo recibe 100 euros.

Y llegados a este punto, ¿cómo se puede cobrar el quinto premio? Al tratarse de una cantidad superior a los 2.000 euros, las administraciones de Lotería no canjean los décimos por su correspondiente premio. Es necesario, en este caso, acudir a la sede de una de las entidades bancarias autorizadas de SELAE que, en 2025, son únicamente dos: CaixaBank y BBVA.

Todos los premios de la Lotería de Navidad tienen fecha de caducidad: sólo se pueden cobrar durante los siguientes tres meses a la celebración del sorteo, así que ojo, porque canjear el dinero de un quinto premio se podrá hacer hasta el 20 de marzo. Aunque los tres meses cumplen el 22 de marzo, los días 21 y 22 de este mes caen en fin de semana y dado que las entidades bancarias sólo abren, por norma general, de lunes a viernes, el 20 de marzo será el último día para poder hacerlo.

Pero antes de cobrarlos, hay que asegurarse de que están premiados. Y a lo largo del sorteo, además de los quintos, hay muchos otros premios. Y si por norma general los españoles participan con más de un décimo, a veces se hace un poco lío tener que ir comprobando uno a uno todos los números: para esto puedes utilizar el Lotómetro de laSexta, que te permite consultar todos tus décimos a la vez, para saber si han sido premiados o no.

