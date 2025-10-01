El dorsal de Marc Márquez, uno de los décimos más buscados para la Lotería de Navidad de 2025

Si cada año se buscan números especiales para participar en el sorteo de la Lotería de Navidad, este año no iba a ser menos. Y uno de los décimos más buscados es el que se corresponde con el dorsal del piloto español.

Cada año, los números que se buscan para la Lotería de Navidad varían. Algo que suele ocurrir año tras año es la búsqueda de décimos que se corresponden con fechas de importantes acontecimientos en el mismo año, como nacimiento de personas importantes (familiares o famosos) o la muerte de importantes figuras. En 2025, uno de los décimos más buscados es el 00093, que se corresponde con el dorsal del piloto de Ducati Marc Márquez.

Así lo aseguran desde Lotería Castillo, una de las administraciones que lo tiene en venta, en Alaquàs (Valencia). "La tradición de elegir cifras cargadas de significado, unida a la popularidad del campeón de motociclismo, ha convertido al 00093 en el gran protagonista de la campaña de este año", han asegurado.

La Lotería de Navidad, que se celebra cada año el 22 de diciembre, se pone a la venta en julio, y aunque en verano la campaña está centrada en la adquisición de décimos en los destinos de vacaciones de los españoles, lo cierto es que desde hace años, muchos de los números para el sorteo se pueden comprar online. No todos, pero sí muchos. Y entre los que no se pueden comprar por Internet están, por ejemplo, los que acaban en el año en el que estamos, en este caso, en 25, por lo que las fechas importantes de este año habrá que buscarlas únicamente en administraciones de Lotería físicas.

Para el sorteo de este año, han cambiado pocas cosas: salvo que se han puesto a la venta más series que el año pasado, algo que lleva ocurriendo varios años con respecto al anterior, los premios que se reparten son los mismos y, aunque hace años que se habla de la subida de precio del décimo, las participaciones siguen costando lo mismo: 20 euros.

Tanto es así que este año, el colectivo de loteros de España ha elevado su queja, con el fin de que se suba el precio del décimo en cinco euros (hasta los 25), porque no les sale rentable vender Lotería. Reclaman esta subida, al menos, en los décimos del sorteo navideño, que es el que "más trabajo da" y en el que "menos comisión" cobran por parte de Loterías.