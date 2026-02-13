Hacienda eleva a un millón de euros los pagos de las gasistas a Equipo Económico y halla "cajas de seguridad" de las que se desconoce el beneficiario

Los detalles Hacienda ha presentado su informe preliminar de la investigación patrimonial y critica que la falta de información ha restringido "notoriamente el análisis de trazabilidad" de las cuentas.

El informe preliminar de la investigación patrimonial de Cristóbal Montoro emitido por Hacienda eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasistas a la antigua consultora del exministro, Equipo Económico, a cambio de reformas legales que les beneficiaban. Además, confirma la existencia de "cajas de seguridad" e "inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados" en la información bancaria facilitada, aunque sobre esto se desconoce el beneficiario.

El citado informe, al que ha tenido acceso laSexta, fue requerido por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, expone pagos realizados por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales entre 2011 y 2020 a las cuentas de Equipo Económico que ascenderían a los 991.613,76 euros.

Concretamente, se le atribuyen pagos de 846.413,76 entre 2011 y 2019, y otro de 145.200 euros adicionales en 2020.

Además de la existencia de "inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados", señala también un "eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce".

Falta de información

En este sentido, critica que "el análisis de trazabilidad" pedido ha sido "restringido", ya que no se ha facilitado toda la información requerida. Concretamente, indica que no se ha dado la información de las cuentas bancarias vinculadas a cinco socios de Equipo Económico, incluidas las del propio Montoro.

Tampoco se ha podido acceder a las cuentas de Ricardo Montoro Romero, Pilar Platero Sanz, la Sociedad de Servicios y Asesoramiento Limacar S.L., y el también exministro, Luis de Guindos Jurado.

Ante esta falta de información, Hacienda advierte de la posibilidad de que "existan más transferencias adicionales a las localizadas, vagamente identificadas tras un número de cheque o simplemente con un número de factura".

Además, insiste en que "la ausencia de tal información constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe" y pide al juez que considere "la conveniencia de obtener información bancaria detallada".

El caso Montoro

El exministro Montoro está siendo investigado por presuntos favores fiscales a empresas gasistas a través de Equipo Económico, mientras estaba en el gobierno.

Concretamente, el sumario del caso conocido el pasado julio apuntaba a que las propias empresas clientes de la consultoría habrían redactado leyes a la carta para beneficiarse de exenciones fiscales de hasta un 85%. Una rebaja fiscal que habrían logrado abonando 270.000 euros a Equipo Económico.

La Fiscalía pidió al juez Rus que solicitase el inventario de bienes del exministro con su mujer y otros seis colaboradores que formaban parte de su núcleo de confianza con el objetivo de identificar las empresas interpuestas de las que se habría valido la trama para ocultar sus ingresos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.