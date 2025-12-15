Un abogado, sobre compartir Lotería de Navidad: "Da igual que haya una firma o 28. No hay nada escrito"

¿Puede una persona cobrar un décimo de Lotería firmado por detrás con el nombre de otra persona? Lo explica el abogado Eduardo Silgo, que representó a un tinerfeño al que su amigo le 'robó' la mitad del premio de la Lotería de Navidad.

"¿Tú compras uno y yo el otro y compartimos?". Esta es una frase de lo más común en entornos laborales cuando se acerca de la Lotería de Navidad. Y es que hay tantos números para el sorteo disponibles que es imposible hacerse con todos. Pero con el sorteo de Navidad vivimos en un eterno FOMO y la presión social nos acaba pudiendo. ¿Qué pasa si le toca al resto y no a mí? Que se lo digan a aquella becaria en cuya empresa cayó el Gordo... pero quien no había comprado décimo.

Ante esta presión, compartir es lo más habitual, aunque cuando un décimo compartido resulta premiado pueden venir los problemas. Existen una serie de medidas a la hora de compartir un décimo para minimizar el riesgo de perder tu parte del premio. Pero lo cierto es que cuando compartimos décimos de Navidad solemos recurrir a lo más frecuente: compartir la foto por WhatsApp, poner el nombre de los participantes por detrás o firmar la participación.

El abogado Eduardo Silgo, sin embargo, desecha todas estas opciones y lo deja prácticamente todo a la confianza. "Como si hay 28 firmas y una promesa de casamiento...", asegura. Silgo representó a Adolfo, un tinerfeño que compró un décimo con un amigo en la famosa gasolinera de Granadilla de Abona, lo firmaron y su amigo lo guardó. El día del sorteo, su décimo resultó premiado con un segundo premio... y el amigo de Adolfo desapareció. No le cogía el teléfono y Adolfo no dejaba de pensar en lo peor. Lo primero en lo que pensó fue en interponer una denuncia.

Equipo de Investigación viajó hasta Tenerife para hablar con Adolfo y con su abogado. Y una de las grandes preguntas que cabía hacer a Silgo era si una persona puede ir sola a cobrar un décimo que tiene una firma que no es la suya por detrás. "Se puede fotocopiar, firmar, meterlo en un grupo de WhatsApp... pero un décimo de Lotería es un billete al portador: lo cobras y te lo llevas", explica. Si un décimo se cae por la calle y otra persona lo encuentra, esa persona puede cobrarlo si resulta premiado. "No hay nada escrito sobre esto".

Así pues, el abogado deja todo en la confianza: "Tendrás que fiarte de que esa persona [una vez cobre] te respete tu parte y luego ya veremos qué pasa con Hacienda, si lo considera o no una donación", asegura. Porque cuando se trata de donaciones, existen impuestos que hay que pagar, además de los impuestos a los que ya están sujetos los premios de la Lotería de Navidad. "A la hora de la verdad, pasa lo que todo el mundo piensa... así que te tienes que fiar", explica el abogado.

En el caso de Adolfo, tuvo "suerte", entre comillas. En el momento en el que firmó la Lotería de Navidad con su amigo había varios testigos que pudieron ir al juzgado y testificar en su favor, explicar que vieron cómo habían ido a comprar juntos el décimo y cómo él lo firmaba por detrás.

