Sorteos del lunes
Triplex de la ONCE de hoy | Comprueba los 5 resultados del lunes 22 de diciembre de 2025
Comienza la semana y llega con los cinco sorteos que tiene preparados la ONCE para su Triplex. Descubre cada resultado al instante en laSexta.
Tras el Triplex del domingo, arranca esta semana dando inicio al invierno con uno de los sorteos más madrugadores ¡y podría decir que 'hiperactivo'! Porque el Triplex, junto al Super Once, es de los primeros en repartir dinero cada semana... ¡y no solo con un sorteo! Desde laSexta.com puedes ir consultando los números premiados del lunes 22 de diciembre a partir del primer sorteo:
- Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
- Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
- Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
- Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
- Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación
Premios del Triplex de la ONCE
El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:
- Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
- Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
- Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
- Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
- Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
- Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.