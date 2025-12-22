Triplex de la ONCE de hoy | Comprueba los 5 resultados del lunes 22 de diciembre de 2025

Premios y resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

Comienza la semana y llega con los cinco sorteos que tiene preparados la ONCE para su Triplex. Descubre cada resultado al instante en laSexta.

Tras el Triplex del domingo, arranca esta semana dando inicio al invierno con uno de los sorteos más madrugadores ¡y podría decir que 'hiperactivo'! Porque el Triplex, junto al Super Once, es de los primeros en repartir dinero cada semana... ¡y no solo con un sorteo! Desde laSexta.com puedes ir consultando los números premiados del lunes 22 de diciembre a partir del primer sorteo:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

