Los archivos del NO-DO: así se vivía el sorteo de la Lotería de Navidad en 1954 desde la Puerta del Sol

Equipo de Investigación recupera las imágenes del NO-DO de 1954 que resumen el sorteo de la Lotería de Navidad, donde las voces de los niños de San Ildefonso suenan diferente y la gente se reunía en el centro de Madrid para conocer los resultados en directo.

En 1954 los resultados de la Lotería de Navidad se seguían en las pizarras de la Puerta del Sol, se escuchaban por la radio los alegres cánticos de "20.000 pesetas" y las cuentas de los números ganadores se hacían a mano en el centro de Madrid, abarrotado por aquellos que, curiosos e impacientes, querían conocer en directo si sus números habían obtenido premio.

Cualquier de los premios que la Lotería de Navidad reparte cada año desde 1812, pero en especial uno: el Gordo, el mayor premio que reparte este tradicional sorteo que se celebra siempre en 22 de diciembre. ¿Siempre? En el vídeo se puede comprobar que en 1954 el sorteo se adelantaba.

Glòria Serra y los expertos en documentación de Equipo de Investigación rescatan la estampa que presentaba el día 21 de diciembre hace 70 años. Navegando entre el archivo del NO-DO podemos ver una Puerta del Sol abarrotada, repleta de todas aquellas personas que no pudieron ocupar un hueco en el "salón de la casa de la Lotería", siempre abarrotado de seguidores del sorteo que año tras año guardan cola durante horas para conseguir el asiento que les garantice vivir el sorteo en persona.

Por comprobar con sus propios ojos que en este sorteo no existe el tongo, o bien por vivir algo de la 'magia de la Navidad' que, en este caso, llega en forma de ayuda económica.

Ya lo explican desde dentro de SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado): este sorteo nació con el fin de obtener recursos para la Hacienda pública, algo así como "un impuesto voluntario".

Así sonaban los niños de San Ildefonso en 1954

Y de repente, ellos y ellas: los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid, por entonces orfanato. De aquí nació la gran pregunta: ¿son los niños de San Ildefonso huérfanos?

Más de 250 años llevan colaborando estos jóvenes 'cantores' con Loterías y Apuestas del Estado, que les convierte en absolutos protagonistas en su gran día. Sus voces son ya la banda sonora de muchas hogares españoles cada año en esta fecha, para muchos el sonido que da inicio a la Navidad.

Hasta la llegada de la democracia, San Ildefonso actuaba como orfanato. Después, se dividió en dos: por una lado, el colegio, por otro, la residencia para aquellos menores de edad con limitaciones socioeconómicas.

Como ver una imagen en blanco y negro, las voces de los huérfanos de 1954 suenan parecidas pero no iguales, suenan vintage, como la voz del mítico locutor del famoso noticiario español.

Ellos son la voz del espectáculo en directo más seguido de toda España, en el pasado y en el presente. Por entonces su canto otorgó el premio Gordo a la ciudad de Bilbao, donde "las gentes humildes" (como les califican en el documento audiovisual) reciben con alegría resultar ganadores de un dinero que, especialmente entonces (pero también ahora), se volvía tan necesario.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.